32. Pöttschinger Triathlon

Am 5. August fanden zwei Wettbewerbe in Pöttsching statt: Zuerst der herkömmliche Triathlon und danach der Funbewerb. Bei beiden mussten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen viel sportliches Geschick beweisen und die drei vorgegebenen Disziplinen meistern. Der erste Triathlon startete um 16 Uhr am Pöttschinger See mit einer Schwimmstrecke von 800 Metern. Danach ging es sofort weiter mit einer Radstrecke von 36 Kilometern, diese zog sich von Pöttsching nach Sigleß, Bad Sauerbrunn und wieder zurück nach Pöttsching. Als letzte Disziplin musste eine 7,5 Kilometer lange Laufstrecke absolviert werden, das Rennen endete daraufhin im Meierhof.

Beim Funbewerb, der zehn Minuten später startete, musste eine Schwimmstrecke von 300 Metern, eine Radstrecke von 18 Kilometern und eine Laufstrecke von 3,9 Kilometern abgelegt werden.