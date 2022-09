Gemeinderatswahl: Liste Pro Neudörfl tritt nicht mehr an

Werbung

Der Grund, warum die Liste sich nicht mehr der Wahl stellt, liegt, erklärt Andreas Schramm, Obmann und Gemeindevorstand, „zum einen am Alter meiner Gemeinderatskollegen und zum anderen daran, dass niemand politische Arbeit in einer Bürgerliste leisten will.“

Der Beginn der Liste Pro Neudörfl und auch noch die vergangenen Jahre waren allerdings sehr vielversprechend. Im Juni 2004 traf sich erstmals zufällig ein Grüppchen Neudörfler bei einem Festakt in Wiener Neustadt. Gespräche wurden geführt und man plauderte über den Heimatort. Rasch stellte sich heraus, dass es einige Übereinstimmungen über gewisse Kritikpunkte betreffend Neudörfl gab. Ebenfalls war man sich einig, dass Veränderungen nur mit aktiver Bürgerbeteiligung möglich sind. So wurde beschlossen, für die nächste Gemeinderatswahl eine Bürgerliste zu gründen. Der Kontakt ruhte daraufhin ein wenig, in Neudörfl hatten sich aber bereits mehrere solcher kleiner Aktivistengruppen gebildet.

Ab April 2007 trafen sich diese Gruppen regelmäßiger, am 28. Juni 2007 kam es zur Gründungssitzung der Bürgerliste. Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2007 trat die Liste Pro Neudörfl zum ersten Mal an – und das mit beachtlichem Erfolg. Mit 699 von 2.261 der abgegebenen gültigen Stimmen (entspricht 30,92 %) musste man sich lediglich der SPÖ (1093 Stimmen, 48,34%) geschlagen geben. Insgesamt konnte man mehr Stimmen erreichen als die drei übrigen Parteien, ÖVP, FPÖ und Grüne, zusammen. Peter Müllner, damals erster Bürgermeisterkandidat der Liste, konnte ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis verbuchen. Knapp 29 Prozent wollten ihn als Ortschef von Neudörfl sehen.

Die hervorragenden Ergebnisse konnten auch bei den Wahlen 2012 und 2017 wiederholt werden. Bei der Wahl 2012 ging Susanne Meixner als Spitzenkandidatin ins Rennen. Bei der Gemeinderatswahl erhielt die Liste 28,15% der Stimmen, Meixner konnte 27,24% gewinnen. Auch dieses Mal erreichte Pro Neudörfl insgesamt mehr Stimmen als die etablierten Parteien (ausgenommen SPÖ) zusammen.

Etwas knapper im Verhältnis zur ÖVP, FPÖ und den Grünen gingen die Wahlen 2017 aus. Andreas Schramm, 2007 ebenfalls Gründungsmitglied und jetzt Listenspitzenkandidat, konnte allerdings den zweiten Platz, sowohl bei der Wahl zum Gemeinderat, als auch bei der direkten Bürgermeisterwahl, hinter der SPÖ verteidigen. 13,78% bedeuteten immerhin noch drei Gemeinderatssitze für die Liste Pro Neudörfl, Andreas Schramm erhielt 12,57% der Stimmen.

„Es ist uns gelungen die Gemeindepolitik transparenter und bürgernäher zu machen. “

Die Liste Pro Neudörfl, so kann sicherlich bilanziert werden, brachte in den letzten 15 Jahren viel Schwung in die Gemeindepolitik Neudörfls. Es ist uns gelungen“, so Schramm, „die Gemeindepolitik transparenter und bürgernäher zu machen. Wesentlich war dabei die Übernahme des Kontrollausschusses. Peter Major und Johannes Steindl konnten durch akribische, beharrliche Recherche in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Ausschusses, eine spürbare Verbesserung im Finanz- und Mahnwesen erreichen.“ Die Gemeindevorstände und Gemeinderäte, so Schramm weiter, beteiligten sich immer intensiv in allen Ausschüssen an den Projekten, Entscheidungen und Vorhaben der Gemeinde. Auch das Dorfleben wurde mit Veranstaltungen mitgeprägt. Das Kastanienfest in der Borsvilla, die Kindertage mit Bogenschießen und Traktorfahrten oder der „Tratsch im Dorf“ waren beliebte und gut besuchte Termine.

„Dieser Einsatz zum Wohl der Neudörfler Bevölkerung hat viel Energie und Zeit gefordert, die ich nicht mehr ausreichend aufbringen kann. Trotzdem werde ich das politische Geschehen in Neudörfl weiter im Auge behalten.“

Andreas Schramm

„Ich persönlich“, sagt Andreas Schramm, „scheide mit Wehmut aber auch Stolz aus der Gemeindepolitik. In den letzten 15 Jahren hat Pro Neudörfl viele Entscheidungen der Gemeinde Neudörfl mitbeeinflusst. Dieser Einsatz zum Wohl der Neudörfler Bevölkerung hat viel Energie und Zeit gefordert, die ich nicht mehr ausreichend aufbringen kann. Trotzdem werde ich das politische Geschehen in Neudörfl weiter im Auge behalten.“ Ein großes Danke geht abschließend an alle Gemeinderäte, die Wähler und Wählerinnen der Liste und den zahlreichen Gästen der Veranstaltung für ihre Unterstützung.

