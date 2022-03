Polizei ermittelt Bankomat in Bad Sauerbrunn aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) einen Bankomaten auf. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entnommen. Das Landeskriminalamt Burgenland ermittelt.