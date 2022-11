Polizei ermittelt Nach Gasexplosion in Baumgarten Ursachensuche

Foto: Feuerwehr Mattersburg

N ach einer Gasexplosion in einem Mehrparteienhaus in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) in der Nacht auf Dienstag, bei der der Wohnungsbesitzer schwer verletzt wurde, laufen die kriminaltechnischen Ermittlungen zur Unfallursache.