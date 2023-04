Neudörfl: Erhöhte Preise für Mahlzeiten werden weitergegeben

Lebensmittel sind bereits während der Pandemie teurer geworden. Der Krieg in der Ukraine hat die Preislage noch einmal zugespitzt. Damals beschloss die Gemeinde, die gestiegenen Preise für Essenslieferungen an die Kinderkrippen, die Kindergärten, die Volksschule, die Mittelschule und für Essen auf Rädern im Ort zu stützen. „Eine Essenportion“, berichtete Gemeindevorstand Bernhard Götz während der Gemeinderatssitzung vom 29. März, „wurde in den Kinderkrippen, den Kindergärten und der Volksschule mit je 1,58 Euro gestützt, in der Mittelschule mit je 1,34 Euro und bei Essen auf Rädern mit je 1,45 Euro.“ Diese Unterstützung, stellt Bürgermeister Dieter Posch klar, bleibt auch weiterhin aufrecht. „Lediglich die neuerliche Erhöhung der Preise, die jetzt stattgefunden hat, geben wir weiter.“

Durch Förderungen wird Essen für Eltern letztlich nicht teurer

Mit Ausnahme der Mittelschule (hier liefert der Martinihof) werden alle anderen Bildungseinrichtungen und das Projekt Essen auf Rädern, das Menschen, die altersbedingt nicht mehr regelmäßig kochen können, eine warme Mittagsmahlzeit ermöglicht, vom Sonnberghof in Bad Sauerbrunn verpflegt. Die Preise pro Essensportion stiegen nun in den Bildungseinrichtungen von 4,30 Euro auf 5,32 Euro pro Essensportion, bei Essen auf Rädern von 6,15 Euro auf 8,37 Euro. Gültig sind die Preiserhöhungen ab 1. Mai. „Sämtliche andere Kosten wie zum Beispiel für unser Personal, den Lieferwagen, die Auslieferungsgeschirre und die ganze Infrastruktur zahlt weiterhin die Gemeinde“, so Bürgermeister Dieter Posch, der gemeinsam mit Gemeindevorstand Bernhard Götz auch darauf hinweist, dass es Förderungen vom Land Burgenland für Eltern beim Essen für ihre Kinder in Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen gibt. Die würde schon längere Zeit bestehen. Soweit der Bürgermeister allerdings darüber informiert ist, wurden diese Förderungen bisher nicht häufig in Anspruch genommen. „Deshalb wollen wir jetzt auch noch einmal verstärkt darauf aufmerksam machen. Jedem betroffenen Haushalt wurde auch schon das notwendige Formular zugeschickt.“ Dass die Förderungen deshalb nicht beansprucht werden, weil das Formular zu kompliziert wäre, um es auszufüllen, glaubt Dieter Posch nicht. „Ich habe es selbst probehalber versucht und geschafft. Daher traue ich das auch unseren Eltern zu.“ Zieht man die Förderungen von den Preisen, die ab 1. Mai gelten, ab, würden diese zumindest die Teuerung kompensieren, rechnet Posch vor.

Den Beschluss haben alle Parteien im Gemeinderat mitgetragen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.