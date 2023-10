Neues Projekt von Mattersburger Parademusiker Wolfgang Wograndl

Die Frage „Was ist das Besondere und was ist neu?“ beantwortet Wolfgang Wograndl mit glänzenden Augen:“ Dieses Konzertprogramm habe ich für mich gemacht. Es beinhaltet alles was ich mir in den letzten 30 Jahren angeeignet habe. Es ist virtuos. Ich spiele alles selber: Basslinien, Drums, Percussion, Synthsounds,.. und singe erstmalig selbst geschriebene, kurze Texte in englischer Sprache. Und trotzdem steht die Virtuosität nicht im Vordergrund sondern die Botschaft jedes einzelnen Musikstückes.“

Das gesamte Programm entsteht mit Hilfe von Loops auf der Bühne, direkt vor dem Publikum. Das schafft nicht nur dem Künstler mehr Freiheit sondern lässt die Musik lebendiger und organischer werden, ist Wograndl überzeugt.

In unterschiedlichen Stilen- von Reggae und Latin, bis Jazz und Baladen schwingen seine Melodien durch das Programm – und so hofft der Musiker, bis zu den Herzen der Premierengäste. Während die Zuhörerschaft seiner letzten erfolgreichen Konzerte auf Teneriffa und im Schwarzwald die wohltuenden Klänge oft mit geschlossenen Augen genossen haben, möchte Wograndl am 18. November im Jazz Pub die Menschen am liebsten tanzen sehen.

Der Eintritt beträgt Freude am Konzert und eine freie Spende.