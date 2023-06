Ein frischer Wind soll beim „MC Flying Foxes“ einziehen

Der Rohrbacher Motorradclub „Flying Foxes“ wurde 1989 gegründet. Josef Thaller lenkt seit mehr als 20 Jahren als Präsident die Geschicke des Vereines, der wie er sagt „eine zweite Familie, die gut zusammenhält“ für ihn geworden ist. Der 62-Jährige liebt den Rausch der Geschwindigkeit auf zwei Rädern, mit denen er seit gut 40 Jahren auf den Straßen unterwegs ist. Einen Unfall hatte er dabei nur einmal. „Das war in Brünn am Motorradring. Mein Motorrad war komplett kaputt, ich selber hatte eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Hand“, erzählt der Zweiradfanatiker, dem es damals hauptsächlich um den Totalschaden seiner Maschine leid tat.

Nun legt er das Amt des Präsidenten in die Hände von Andreas Wittmann, denn „ es ist wichtig, dass in unserem Club wieder ein frischer Wind weht“, ist Thaller überzeugt das Richtige zu tun. Der 50-jährige Wittmann möchte aber eigentlich nichts verändern. „Ich werde den Motorradclub Flying Foxes so weiterführen, wie es bisher gelaufen ist, denn das war gut so“, versichert er und spricht Josef Thaller für seine Tätigkeit im Club seinen Dank aus.

