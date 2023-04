Martin Schmitzhofer mit beliebtester Arztpraxis

Werbung

Es ist ein sogenannter „Patients Choice Award“, den Dr. Martin Schmitzhofer erhalten hat. Nicht einige wenige Fachjuroren haben also ihre Stimme abgegeben, sondern die Masse an Patienten und Patientinnen, die täglich in die Ordination zur Behandlung kommen. Dabei flossen Kriterien wie Wartezeit, Umgang mit den Patienten und natürlich die Behandlungsqualität in die Bewertung mit ein.

Martin Schmitzhofer und sein ganzes Team zeigen sich sehr erfreut über die Auszeichnung. Er listet ein paar Punkte auf, die seiner Meinung nach ausschlaggebend für die Ehrung sein haben könnten: „Wir versuchen unsere Patienten und Patientinnen in einer gemütlichen und wertschätzenden Atmosphäre zu empfangen. Seit einem knappen Jahr ist die Praxis zu fixen Zeiten besetzt, und es können auch Akutfälle von Verletzungen oder Schmerzen meistens innerhalb einer Woche behandelt werden. Ich nehme mir viel Zeit für meine Patienten und höre ihnen gerne zu. Das ist letztendlich für die Behandlungsqualität sehr wichtig.“ Außerdem, sagt Martin Schmitzhofer, bringt Ordinationsassistentin DGKS Kerstin Holzer neben ihrer fachlichen Qualität auch viel Humor in die Arztpraxis, der trotz der Ernsthaftigkeit der Patientenanliegen hin und wieder in den richtigen Momenten auch in einer Ordination nicht zu kurz kommen darf.

Praxis hat als einen Schwerpunkt die Wundbehandlung

Die Wahlarztpraxis des Unfallchirurgen und Orthopäden Dr. Martin Schmitzhofer am Rathausplatz 2, in der auch seine Ehefrau Dr. Alice Kerschbaumer-Schmitzhofer ordiniert, gibt es bereits seit 2014, und seit Februar vergangenen Jahres in erweiterter Form, was sowohl Behandlungsspektrum als auch Ordinationszeiten betrifft. Die Gründe, warum Patienten die Praxis aufsuchen, sind dabei sehr vielfältig, sagt Schmitzhofer: „Von der Muttermalentfernung bis zur Einlagenversorgung beim Kind, von jahrelangen Knieschmerzen bis zum Hexenschuss. Auch werden viele Zweitmeinungen zu Behandlungen und Operationen bei uns eingeholt.“ Nicht nur für die hiesige Bevölkerung hat der Doktor ein Ohr. Viele Patienten kommen auch aus dem Großraum Wien angereist, und hinunter bis zur Südsteiermark, oft auf mündliche Empfehlung, wie er von seinen Patienten hört. Die Praxis hat auch einen starken Schwerpunkt im Bereich der Wundbehandlung. Kerstin Holzer hat bereits zwanzig Jahre Erfahrung im Wundmanagement, Martin Schmitzhofer fast ebenso lange. „Als eine der wenigen Praxen im Burgenland haben wir uns auch ‚Problemwunden‘ spezialisiert, ‚offene Füße‘ oder Wundheilungsstörungen generell. Leider gibt es hierfür flächendeckend für die Bevölkerung sehr wenige Angebote.“ Die Neudörfler Ordination bietet dagegen ein „Komplettpaket“ an: „Von der Abklärung über die Therapie bis hin zur Versorgung mit den korrekten Verbandsstoffen ist alles inkludiert.“

„Schockraum“ war 20 Jahre lang sein berufliches Zuhause

Bevor sich Martin Schmitzhofer selbstständig machte, war über 20 Jahre hinweg der „Schockraum“ sein berufliches Zuhause. „Dort habe ich unzählige Knochenbrüche operiert, Implantate verpasst, Gefäße, Sehnen und Nerven genäht und teils andere schwerste Verletzungen gesehen.“ Für sein Medizinstudium entschied er sich ursprünglich eher spontan, „weil ich das zuerst angestrebte Studium dann doch langweilig fand.“ Seine Mutter, eine diplomierte Kinderkrankenschwester, war sogar etwas „entsetzt“ darüber, dass ihr Sohn Medizin studieren will. „Sie wusste kreuzgut, was mich und meine Familie letztendlich erwartet. Aber meine Eltern haben es mir trotzdem ermöglicht, was sicher nicht immer einfach war. Dafür bin ich ihnen heute noch sehr, sehr dankbar.“

Schon während der ersten Facharztprüfung habe ich mir eigentlich geschworen: ‚Nie wieder‘. Aber es kam dann doch anders. Dr. Martin Schmitzhofer

Nach dem Beginn der Turnusarztausbildung war für ihn bald klar, dass eine chirurgische Laufbahn spannend wäre. „Das Interesse für die Unfallchirurgie hat mich gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen.“ In Fachkreisen machte Martin Schmitzhofer recht schnell auf sich aufmerksam. Mit nicht einmal 40 Jahren war er damals einer der jüngsten Primararzt-Stellvertreter und einer der jüngsten Ersten Oberärzte im Burgenland. „Bis zur Bestellung des neuen Leiters der Abteilung habe ich damals auch drei Monate die Führung der Abteilung Unfallchirurgie im Schwerpunktkrankenhaus Oberwart übernehmen dürfen.“ Als erster Arzt im Burgenland hat es Schmitzhofer sogar geschafft, drei Facharztdiplome zu erreichen: Chirurgie, Unfallchirurgie sowie Orthopädie und Traumatologie. „Schon nach der ersten Facharztprüfung habe ich mir eigentlich geschworen: ‚Nie wieder‘. Aber es kam dann doch anders.“ Eine sportmedizinische Ausbildung kam ergänzend später hinzu. „Als Zusatzqualifikation war mir das sehr wichtig. Davon profitiere ich heute noch jeden Tag - und letztendlich auch meine Patienten.“

Das Team der Arztpraxis "Praktisch und Chirurgisch" mit Dr. Alice Kerschbaumer-Schmitzhofer, Dr. Martin Schmitzhofer und DGKS Kerstin Holzer Foto: zVg

Als Ausgleich zum beruflichen Alltag macht Martin Schmitzhofer sehr viel Sport: Laufen, Radfahren, Karat. Außerdem spielt er Klavier und Saxophon und singt im Neudörfler Gospelchor „spirit.us“. Und natürlich hilft auch Zeit mit der Familie als Ausgleich zum mitunter stressigen Arbeitsalltag.

Mehr Informationen zu den Leistungen auf: www.praktisch-chirurgisch.at

