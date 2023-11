Neudörfler Theatergruppe gibt das Stück: „Hier sind Sie richtig“

Nie hätte er es sich träumen lassen, Theater zu spielen, sagt Georg Stockinger. Doch wie so oft kam es letztendlich ganz anders und schneller als gedacht. Im vergangenen Jahr gab der erst vor kurzer Zeit nach Mattersburg gezogene Georg Stockinger beim Theaterverein Kalenberg in Bad Sauerbrunn sein schauspielerische Debüt. Zugleich war er Teil des Karbaretts in der Kurgemeinde. „Im Anschluss an das Kabarett haben mich die Neudörfler Kollegen gefragt, ob ich nicht auch bei ihnen Theater spielen möchte. So ist, kurz zusammengefasst, mein bisheriger schauspielerischer Werdegang.“

Eine klassische Verwechslungskomödie mit vielen komischen Szenen

Im Stück „Ein gemütliches Wochenende“, das die Neudörfler 2022 zur Aufführung brachten, spielte er Emil, den etwas naiven, aber gutherzigen Freund von Schriftsteller Raimund, den er bei einer seiner Liaisons erwischt und den er mit seinen geradlinigen und ironiefreien Bemerkungen an den Rand der Verzweiflung trieb. Eine Rolle, die Georg Stockinger viel Beifall und wohlwollenden Zuspruch zuteil werden ließ. „Was ich so mitbekommen habe“, sagt er heute bescheiden, „dürften die Zuschauer ganz angetan gewesen sein, es dürfte ganz gut gepasst haben – sonst hätte man mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr angefragt, ob ich heuer wieder Zeit habe.“

Auch für einen Disput mit dem Bankräuber (gespielt von Fabian Schüler) war sich die Rolle von Georg Stockinger (Mitte) nicht zu schade. Foto: zVg

Bei „Hier sind Sie richtig“ von Marc Camoletti, das am Freitag, den 17. November um 19 Uhr im Martinihof Premiere feiert, wird Georg Stockinger Bernard spielen, einen Mann, der für sich eine Wohnung sucht, jedoch nicht an die richtige Vermieterin gerät, sondern an Jacqueline, eine Malerin, die in ihrer Annonce nach einem männlichen Aktmodel suchte. „Es ist eine klassische Verwechslungskomödie“, beschreibt Georg Stockinger den Rahmen des Stücks, „vier Frauen geben eine Anzeige auf, geraten aber jeweils an den falschen Bewerber. Daraus ergeben sich interessante und vor allem sehr komische Szenen und Erzählstränge. Mehr darf ich allerdings noch nicht verraten.“ Auch an dieser Stelle soll deshalb nicht unnötig gespoilert werden.

Was Georg Stockinger allerdings verraten darf, ist, dass auch seine Ehefrau im echten Leben, Beatrix Grasl-Stockinger, wieder mitspielt. Schauspielerisch ist sie um einiges erfahrener als er. In Bad Sauerbrunn spielt sie nämlich schon seit zwanzig Jahren im Theater mit. Auf der Neudörfler Bühne debütierte sie ebenfalls im vergangenen Jahr und verkörperte dabei Simone, die Schwiegermutter von Raimund. Mit ihrer blendenden Leistung dürfte Beatrix Grasl-Stockinger auch noch vielen in Erinnerung sein. Ein Vorteil aus dieser familiären Konstellation liegt zugleich auf der Hand, weiß Georg Stockinger zu berichten: „Wir können uns gegenseitig den Text abfragen und prüfen. Das hilft natürlich beim Lernen.“ Prüfen und Lernen oder vielmehr Lehren ist im alltäglichen Leben ebenso seins, Georg Stockinger ist nämlich Gymnasiallehrer in Neusiedl am See für die Fächer Katholische Religion und Ethik. Vor anderen Menschen stehen und zu reden, fällt ihm deshalb nicht schwer. Und zugegeben, scherzt er, „ein bisschen Theater spielen ab und an gehört auch in der Schule dazu.“

Georg Stockinger mit seiner Ehefrau Beatrix Grasl-Stockinger (l.) sowie Angelika Moser-Steiger und Günter Lehnert, der heuer in Neudörfl nicht mit dabei sein wird. Foto: zVg

Den Traum, Schauspieler zu werden, hatte er allerdings nie. „Es ist nur ein schönes Hobby, das sehr viel Spaß macht, insbesondere weil ich es mit meiner Frau ausüben darf. Mehr ist es aber nicht.“ Schauspielerische Vorbilder hat er nicht unbedingt, sagt er: „Otto Schenk finde ich aber sehr gut. Das ist aber schon eine andere Generation. Und natürlich Karl Markovics.“ Also der Karl Markovics, der mit seiner Rolle als „Stockinger“ in der TV-Produktion „Kommissar Rex“ weltbekannt wurde. So wird am Ende doch ein Schuh aus der ganzen Sache.

Karten für die Aufführungen am 17., 18. und 24. November (jeweils 19 Uhr) sind noch am Donnerstag, dem 9.11., im Kartenvorverkauf zwischen 17:30 und 19:30 im Martinihof erhältlich. Preis für eine Karte: 15 Euro. (An der Abendkasse: 18 Euro)