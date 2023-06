Musikunterricht in „Frankie's Musik Treff“ für jede Altersstufe

Sylvia Schuch führt seit 2018 den weit über Insiderkreisen hinaus bestens bekannten „Frankie's Musik Treff“, benannt nach ihrem Vater, der 2015 verstorbenen Musik-Legende Franz „Franky“ Barilits. Geboten wird hier alles, was mit Musik zu tun hat, von Instrumentenverkauf und -verleih, bis hin zur Bühnen- und Eventtechnik und vielem mehr.

Seit dem vergangenen Herbst bietet die Geschäftsführerin in ihrem Treff im Rahmen einer privaten Musikschule auch Musikunterricht an. „Dazu kam es, weil ich selbst schon immer gerne Klavierspielen lernen wollte. Da das Angebot für Musikunterricht für Erwachsene sehr gering ist, habe ich im September des Vorjahres beschlossen, hier bei uns eine private Musikschule zu eröffnen. Begonnen haben wir mit Klavier- und Gitarrenunterricht, mittlerweile kann man auch Schlagzeug und Gesang lernen“, so die 38jährige Draßburger Geschäftsfrau. Seit Kurzem ist auch die Eisenstädter Sängerin Nina Wittmann mit im Team, die Gesang und Gitarre im Singer-Songwriter-Stil unterrichtet. Bei ihr kann man unter anderem lernen, wie man einen Song richtig aufbaut.

Die private Musikschule „Frankie's Musik Treff“ besuchen mittlerweile zwölf SchülerInnen im Alter von sechs bis 60 Jahren. Das Unterrichtsprogramm wird auf jeden einzelnen Schüler oder jede Schülerin individuell und nach eigenem Rhythmus zugeschnitten. „Zu uns können auch gerne SchülerInnen kommen, die nur ein Lied auf einem Instrument für eine Geburtstagsfeier oder ähnliches einstudieren wollen, alles ist bei uns möglich“, verspricht Sylvia Schuch. Die Schüler brachen nicht einmal eigene Instrumente zu besitzen, man kann diese auch bequem im Geschäft ausleihen. Selbst das Üben auf dem Schlagzeug können die SchülerInnen in die Lärmschutzräume von „Frankie's Musik Treff“ verlegen.

Gemeinsam mit ihren LehrerInnen zeigen die MusikschülerInnen ihr bereits erworbenes Können im Rahmen eines Sommerfestes am Marienplatz in Draßburg am Samstag, 10. Juni, ab 17 Uhr. Ab 19 Uhr treten Nina Wittmann, Sany, Silvana Mock sowie Gian Sandro und Band auf.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.