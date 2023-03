Hochwasserschutz und neue Ortsdurchfahrt

Nach der ersten Gemeinderatssitzung wurde in Forchtenstein auch mit den ersten geplanten Projekte und Maßnahmen gestartet. Bereits im Gange ist das Hochwasserschutzprojekt an der Wulka, bei dem man schon die ersten baulichen Errichtungen sehen kann.

Zwei Brücken entlang der Wulka werden erneuert

Mit dem Bau des Hochwasserschutzprojekt an der Wulka wurde schon im November 2022 begonnen. Hier ist entlang der Strecke von dem Sportplatz Forchtenstein bis hinter die Straßenmeisterei der Bau einer Mauer vorgesehen. „Die Mauer soll der Überflutung der Häuser, die sich dort befinden, entgegenwirken“, erklärt Friederike Reismüller, ehemalige Bürgermeisterin und nun Gemeinderätin. Auch zwei Brücken, die sich in dieser Strecke befinden, sollen erneuert werden.„Es wird seit mehreren Monaten schon dort gearbeitet“, so Reismüller, „im Laufe des heurigen Jahres sollte das Projekt auf jeden Fall fertig werden.“

Der Bau ist bereits seit einigen Monaten im Gange. Foto: BVZ, Elena Schuh

Das zweite geplante Vorhaben ist ein Wildbachprojekt, welches sich neben dem Stausee, genauer gesagt am Heidbach befindet, geplant ist. Ursprünglich war hier schon vor Jahren ein Rückhaltebecken geplant, dieses ist jedoch aufgrund der Geologie so dort nicht möglich. Aus diesem Grund werden dort andere Maßnahmen zur Rückhaltung des Wassers vorgesehen, welche genau ist jedoch noch nicht bekannt. Baumaßnahmen wurden noch keine getroffen.

Ortsdurchfahrt in Forchtenstein

Ein weiteres großes Projekt berichtet Josef Hammer (ÖVP): Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt durch Forchtenstein. Diese schließt den Bereich von Sportplatz bis hin zur Volksschule Forchtenstein ein. „Es wird die gesamte Straße umgestaltet und erneuert werden“, erzählt Hammer, „sowohl mit Gehwegen als auch mit Parkplätzen.“ Genaueres zu diesem Projekt und auch noch anderen wird nächste Woche bei der zweiten Gemeinderatssitzung über das heurige Budget besprochen.

FLF mehr in alle Projekte einbeziehen

Abseits der neuen Vorhaben meldet sich Christian Spuller zu Wort, der die Vorkommnisse rund um die Bürgermeisterwahl nochmal aufgreift: „Es sind einige Dinge vorgefallen, die nicht in Ordnung sind“, berichtet Christian Spuller (FLF). Er hofft, dass dies nicht die Zusammenarbeit im Gemeinderat beeinträchtigt. „Seit Oktober ist noch nicht viel passiert“, so Spuller, „es erfolgte auch noch keine Kontaktaufnahme des neuen Bürgermeisters.“ Er würde gerne mehr in die Projekte der Gemeinde einbezogen werden.

