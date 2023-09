Infoabend für Gründerinnen

Das BFI startet mit dem Projekt „STARTUP als Chance für Frauen“ mit September diesen Jahres in eine neue Runde und sucht Neo-Gründerinnen, die auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit Unterstützung suchen.

Ein Infoabend zu diesem Projekt findet am 19. September ab 18 Uhr am BFI in Mattersburg statt. Nach den Infoterminen, einem Ideen-Workshop und individueller Potentialanalyse wird entschieden, welche Bewerberinnen bis Mitte 2024 im Projekt ihren Traum vom Unternehmerin-Sein umsetzen werden.