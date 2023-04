SPÖ möchte Pöttelsdorf an den Mattersburger E-Bus „MABU“ anbinden

Im Zuge des Budgetbeschlusses für das Jahr 2023 setzte sich die SPÖ Pöttelsdorf bei der Gemeinderatssitzung im Dezember für zwei Projekte ein. Das war zum einen die Anbindung von Pöttelsdorf an den Mattersburger E-Bus „MABU“ und zum anderen die Sanierung der Straße „Satzweg“.

Für SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Schachinger und ihr Team sind die beiden Projekte nach wie vor noch ein großes Anliegen. Bezüglich der Anbindung von Pöttelsdorf an den „MABU“ ist die Vizebürgermeisterin laufend in Gesprächen, unter anderem auch mit den Betrieben aus dem Wirtschaftspark, um zu eruieren, ob auch hier ein Interesse an der Anbindung von Pöttelsdorf an den E-Bus bestehen würde. Hier ist auch im Gespräch, wie eine bestmögliche Verbindung aussehen könnte, so dass die Bevölkerung, aber auch die Mitarbeiter aus dem Wirtschaftspark, davon profitieren.

„Da bin ich noch dabei, das zu erheben, weil das natürlich von der Strecke die doppelten Kilometer und somit auch die doppelten Kosten bedeuten würde. Deswegen müssen wir da jetzt schauen, wenn da ein entsprechendes Interesse besteht, ob man die Route dann auch in den Wirtschaftspark hinaus macht“, erzählt Eva Schachinger über den aktuellen Stand des Projektes.

Über eine Anbindung von Pöttelsdorf an den E-Bus „MABU“ wurde auch schon mit der Mattersburger Bürgermeisterin Claudia Schlager und Roman Michalek (MiRo Mobility GmbH), der den MABU geplant hat, gesprochen. „Es wäre natürlich eine sehr gute Sache, wenn der MABU auch auf Pöttelsdorf erweitert werden könnte“, meinte Schlager dazu.

Abseits von einer Streckenerweiterung des „MABU“ nach Pöttelsdorf, gibt es auch Pläne für eine Bezirksausweitung. „Es gibt ein Projekt Kogelberg, das eigentlich damals noch von Ernst Wild initiiert wurde. Da gibt es einige Varianten, über die ich aber noch nicht konkret sprechen kann, weil das noch nicht mit den Gemeinden im Detail abgestimmt werden muss“, erzählt Roman Michalek.

Demnächst soll es dann in Pöttelsdorf ein Gesamtverkehrskonzept geben, in dem es auch Thema sein wird, wie man den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen kann. „Ein paar Dinge sind noch zu erheben und dann muss man natürlich eine Entscheidung treffen, ob man das will oder nicht. Da wird es dann sicher in der nächsten oder übernächsten Gemeinderatssitzung wieder Thema sein“, so Schachinger.

Auch die Sanierung der Straße „Satzweg“ ist der SPÖ wichtig. Hier gibt es laut Vizebürgermeisterin Eva Schachinger seitens der Bevölkerung auch immer wieder die Nachfrage, wie es mit einer geplanten Sanierung ausschaut. „Da hat der Bürgermeister auch noch keine konkrete Antwort geben können, wann er das machen möchte“, meint Eva Schachinger.

Bürgermeister Christian Kurz wollte auf Anfrage der BVZ keine Stellungnahme abgeben.

