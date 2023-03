Forchtenstein: Budgetvoranschlag von ÖVP und FLF abgelehnt

Werbung

Am 9. März 2023 fand in Forchtenstein die erste Gemeinderatssitzung statt. An diesem Abend sollten wichtige Punkte beschlossen werden, wozu es jedoch im Endeffekt nicht kam. Der Budgetplan, der für gewöhnlich Ende Dezember in den Gemeinden umgesetzt wird, konnte nicht abgeschlossen werden.

Minus von 1,6 Millionen Euro

Nach der Erklärung von Vizebürgermeister Josef Neusteuer betreffend der Anfechtung des Ergebnisses der engeren Wahl des Bürgermeisters durch die ÖVP (Einspruch im Verfassungsgerichtshof), folgte relativ bald der Vorschlag des Budgetplans. Nachdem mehrere emotionale Diskussionen geführt wurden, lehnte schließlich sowohl die ÖVP als auch die FLF das Budget ab. Hauptgrund dafür waren die vorgesehen Ausgaben in dem Jahr 2023: Diese sollten laut Plan rund 1,6 Millionen Euro betragen.

Den beiden Oppositionsparteien war dieser Betrag schlichtweg zu viel. „Dieser Abgang würde unsere sämtlichen Rücklagen verbrauchen“, erklärt Josef Neusteurer von der ÖVP, „aber wir brauchen auf jeden Fall eine Absicherung für die nächsten Jahre.“ Viel Geld soll laut Plan in Straßenbau und Ausweitung der Kanalisation laufen, jedoch sind ÖVP und FLF nicht damit einverstanden, dass dies alles in einem Jahr geschehen soll.

Zu wenig Einbindung in die Planung

Auch Christian Spuller (FLF) war vom Budgetplan alles andere als begeistert. So waren für ihn einerseits die Ausgaben viel zu hoch, andererseits störte ihn das Detail, dass seine Partei bei der Budgeterstellung nicht eingebunden wurde. „Ich habe das bereits gesagt, jedoch kann ich mich nur wiederholen“, erzählt Spuller, „von guter Zusammenarbeit kann momentan im Gemeinderat nicht die Rede sein.“

Laut Spuller hätte eine gewisse Absprache und Übereinstimmung der Parteien vor der Gemeinderatssitzung die jetzige Vertagung des Budgets verhindern können.Die mangelnde Kontaktaufnahme ist laut Spuller ein neues Problem. „In der Vergangenheit hat die Zusammenarbeit und Verständigung der Parteien untereinander immer problemlos funktioniert“, so Spuller.

Nächster Anlauf für das Budget soll in 4 Wochen stattfinden

Da der Budgetvorschlag nicht angenommen wurde, soll es in den nächsten vier bis fünf Wochen eine nächste Budgetsitzung geben. Bis dahin werden die ÖVP und FLF Vorschläge zur Verbesserung des Planes vorbereiten und beide Parteien hoffen diesmal auf mehr Konsens. Da Forchtenstein über 1 Millionen Euro durch die Commerzialbank verloren hatte und dies schon ein herber Verlust ist, möchte Spuller es langsamer angehen lassen. „Natürlich sollten die Projekte in Angriff genommen werden“, berichtet Spuller, „jedoch verteilt auf die nächsten Jahre.“

Weil es zu keiner Einigung beim Budget kam, wurden zahlreiche Punkte wie Kaufverträge oder Anschaffungen bei der Gemeinderatssitzung nicht thematisiert. „Meiner Meinung nach hätten wir ruhig ein paar dieser Punkte besprechen können“, erzählt Spuller, „mein Vorschlag wurde jedoch nicht angenommen.“

„Wir hoffen, dass wir diesmal auf einen grünen Zweig kommen.“

Für SPÖ-Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak kamen die Diskussion bei der Gemeinderatssitzung überraschend. „Unser Vorschlag für das Budget liegt schon seit Wochen im Gemeindeamt auf und wir haben um etwaige Vorschläge zu Änderungen oder Ergänzungen gebeten“, erklärt Knaak, „gekommen ist jedoch nichts.“ Zu den größeren Ausgaben in diesem Jahr gibt er folgende Stellungnahme ab: Das Budget 2023 würde vom Budget 2022 überkompensiert und keine neue Schulden würden gemacht werden.

„Die Inflation ist momentan enorm, allein im Februar betrug sie elf Prozent“, berichtet Knaak, „deswegen möchten wir nur ungern Rücklagen bilden, sondern die wichtigen Investitionen erledigen, bevor unser Geld gegen Ende 2023 weniger wert ist.“ Damit soll der Inflationsdruck aus den zukünftigen Budgets herausgenommen werden.

Knaak wird in Kürze eine weitere Besprechung mit einem erweiterten Vorstand einberufen, um einen neuen Budgetplan zu entwerfen. „Wir hoffen, dass wir diesmal auf einen grünen Zweig kommen“, so Bürgermeister Knaak.

