Mutter stahl in Mattersburg Essen für kranke Kinder

Im März, April und Mai stahl eine 42-jährige Ungarin in Hofer-Filialen Thunfischkonserven, Kaffeepulver, Nutella und Toiletteartikel.

Zweimal nahm die Frau Lebensmittel in einer Hofer-Filiale in Mattersburg mit, drei weitere Ladendiebstähle ereigneten sich bei Hofer-Filialen in Wiener Neustadt, Ebenfurth und Baden. In Traiskirchen wurde die Frau unmittelbar beim Stehlen erwischt, deshalb wurde für dieses Faktum nur ein Versuch angeklagt.

Polizei entdeckte Thunfisch im Kofferraum

Am 11. Mai 2023 wurde die Frau bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizei warf einen Blick in ihren Kofferraum und fand dort das Diebsgut aus den Hofer-Filialen. Allein 30 bis 40 Thunfischdosen befanden sich im Auto der Ungarin.

Die Frau wurde verhaftet. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie bereits im Mai 2022 einen Ladendiebstahl beim Obi in Baden begangen hatte. Damals hatte sie Werkzeug und Zubehör gestohlen, war aber von einem Detektiv beobachtet und zur Rede gestellt worden.

Am 30. Juni musste sich die 42-Jährige wegen der Ladendiebstähle vor Richterin Birgit Falb verantworten.

Job als Reinigungskraft: Aufträge blieben aus

Teils unter Tränen berichtete die Angeklagte, dass sie in Österreich als Reinigungskraft gearbeitet habe.

Bis zur Pandemie habe sie noch ausreichend Aufträge gehabt und 700 bis 800 Euro im Monat verdient.

„Wegen der Pandemie und durch die Teuerung sank das Einkommen drastisch“, berichtete die Frau. „Nahezu null“ sei dieses kurz vor der Verhaftung gewesen.

Zu den Ladendiebstählen bekannte sie sich reumütig schuldig.

Richterin: „Österreich ist kein Selbstbedienungsladen“

„Österreich ist kein Selbstbedienungsladen!“, ermahnte die Richterin die Angeklagte.

Diese erklärte, warum sie nicht in ihrer Heimatstadt Diebstähle begangen habe: „Das ist eine Kleinstadt und es ist natürlich eine sehr beschämende Sache, dass ich soweit gekommen bin.“

Zu ihrem Motiv erläuterte sie: „Zwei meiner Kinder sind krank, sie haben ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Das ältere Kind darf nur ungewürztes und fettfreies Eiweiß zu sich nehmen. Das kleinere Kind hat auch diese Erkrankung, aber nicht so schlimm.“

Motiv: Thunfisch für kranke Kinder benötigt

Spezieller Thunfisch in Dosen, wie er bei Hofer in Österreich erhältlich ist, enthalte reines Protein und sei daher für die Ernährung der Kinder besonders gut geeignet. Das sei der Grund gewesen, warum sie einen ganzen Kofferraum voll Thunfischdosen in ihre Heimat bringen wollte.

„Meine Einnahmen sanken, die Preise schnellten in die Höhe“, sagte die Angeklagte. „Ich weiß, das ist keine Entschuldigung, aber ich wollte meinen Kindern das für sie gesunde Essen ermöglichen.“

Der Wert der gestohlenen Waren betrug rund 1.000 Euro, wobei die gesamte Beute sichergestellt wurde. „Ich wurde jedes Mal erwischt und habe es zurückgegeben“, bestätigte die Ungarin.

Gesunde Ernährung nicht mehr leistbar

„Ich erlebe Diebstähle, wo Leute Alkohol oder Kaviar stehlen“, sagte abschließend die Verteidigerin. „Bei meiner Mandantin ist es anders: Sie wollte die gesunde Ernährung ihrer Kinder sicherstellen, die sie sich nicht mehr leisten konnten.“

„Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich Schande über die ehrlich arbeitenden ungarischen Staatsbürger brachte“, fügte die Angeklagte selbst hinzu.

Sie wurde zu acht Monaten Freiheitsstrafe, davon ein Monat unbedingt, verurteilt und durfte nach dem Prozess die Justizanstalt Eisenstadt verlassen.

„Ich bedanke mich ganz herzlich dafür“, sagte die Ungarin und nahm das Urteil an.