Bezirk Mattersburg: Wissenstest der Jugendfeuerwehr

Am Sonntag den 26. März fand ab 12 Uhr der Wissenstest der Feuerwehrjugend in Sigleß statt. Teilgenommen haben 196 Jugendliche, es wurden rund 300 Prüfungen abgelegt. Eingeteilt war der Test in 6 Wissensstufen. Zur Siegerehrung wurden die Jugendlichen nach den Wissensstufen namentlich aufgerufen und erhielten ihr Abzeichen von Bezirksfeuerwehrkommandant Adolf Binder und eine Urkunde, welche von den Landtagsabgeordneten Bürgermeisterin Claudia Schlager und Melanie Eckhardt ausgeteilt wurden.

