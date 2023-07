ORF Sommerfest am Stausee Forchtenstein

Ab 19 Uhr wurde am 28. Juli in der Burggemeinde am Badestausee gefeiert. Moderiert von Thomas May, gab es eine Show für die Gäste durch den Abend mit mehreren Artisten: Neben der Radio Burgenland-Band kümmerten sich auch Stargast Ude Wenders, DJ Claudia Schmid und der Musikverein Forchtenstein um den musikalischen Teil des Abends.

Viel getanzt haben Jasmin und Sarah. Auch Beata Knaak und Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak verbrachten einen schönen Abend auf dem Fest. Die Musik gefiel Sabrina, Bettina, Bernd und Rene. Lustig hatten es auch Maria und Rudolf. Viel gelacht haben Alex, Lukas, Peter, Holly und Michel. Auch Gudrun und Eva unterhielten sich sehr gut. Eine gute Zeit hatten Birgit, Gerhard und Alexandra. Ebenso hatten Anni, Ria und Willi einen schönen Abend auf dem Fest. Besonders lustig ging es bei Theresa, Christoph, Michael und Gloria zu. Erwin, Samuel, Max und Claudio ließen sich das Fest natürlich nicht entgehen. Mit dabei war auch Carmen und Vizebürgermeister Josef Neusteurer. Die gute Stimmung genossen Nicole und Ermi. Eine schöne Zeit hatten Celine und Andreas. Das Fest genossen Karin, Helga, Karin, Herbert und Josefine. Sehr spaßig unterwegs waren Fabian, Marcel und Kevin. Mit dabei waren Niklas, Isabella und Maximilian. Auch Ronald und Karli hatten viel Spaß.