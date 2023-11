Schattendorf-Tragödie: Junge Täter verurteilt

Auf der Anklagebank nahmen am 9. November 2023 neuerlich ein 19-jähriger gebürtiger Syrer mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen und ein 17-Jähriger Burgenländer Platz. Ihnen wurde vorgeworfen, auf in der Nacht auf den 18. Dezember 2022 in Schattendorf auf einen 42-jährigen Discobesucher eingeschlagen zu haben, der 17-Jährige soll dabei einen Schlagring benützt haben. Der 19-Jährige hatte zudem einem Freund des 42-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm dabei Brüche der Augenhöhle und des Nasenbeins zugefügt.

Der 19-Jährige hatte von Anfang an die Verantwortung für die ihm vorgeworfenen Taten übernommen, der 17-Jährige hatte sich nicht schuldig bekannt.

Der 42-Jährige war im Zuge des Streits zusammengebrochen und schließlich am 22. Dezember 2022 im Spital für tot erklärt worden.

Eine Vielzahl an Zeugen war bereits an den ersten Prozesstagen im September befragt worden. Am dritten Prozesstag sagte zunächst ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg aus. Er war am Abend des 17. Dezember 2022 ebenfalls in der Diskothek in Schattendorf gewesen und hatte sich mit Freunden im Freien aufgehalten, als neben ihm der 42-Jährige zusammenbrach.

Kurz zuvor habe er noch eine Diskussion wahrgenommen, so der Zeuge.

Diskussion über sexuelle Belästigungen

„Es ging darum, dass der ältere Herr Jugendliche im Keller angegriffen oder sexuell belästigt habe“, berichtete der Zeuge.

Einen Schlag habe er dann nicht gesehen.

„Ich sah, dass der Herr neben mir umfiel“, so der Zeuge. Man habe das Opfer in die stabile Seitenlage gebracht, er habe die Rettung angerufen.

Den damals auffällig in Weiß gekleideten 19-Jährigen habe er bemerkt, weil dieser von einem Freund des Opfers aufgefordert worden sei, zu bleiben, bis die Polizei komme.

„Er sagte dann: Ich mache einen Anruf und dann kommen 20 Leute....“, erinnerte sich der Zeuge.

Zustand des Opfers verschlechterte sich massiv

Dann habe er sich wieder dem am Boden Liegenden zugewandt, dessen Zustand sich massiv verschlechtert hatte.

Er habe beim 42-Jährigen eine Wunde hinter dem Ohr wahrgenommen, aber keine Blutung, so der Zeuge.

Nach diesem Zeugen waren die Sachverständigen am Wort. Ausführlich erläuterte eine Gerichtsmedizinerin, was sich aus den Bildern der Computertomographie ableiten ließe, die am 18. und 19. Dezember 2022 durchgeführt worden war.

„Niemand kann sagen, wo und wann das Gefäß kaputtging“

Der 42-Jährige hatte eine Blutung im Gehirn erlitten, eine akute Blutungsquelle ließ sich nicht feststellen: „Niemand von uns kann genau sagen wo das Gefäß kaputt gegangen ist und auch nicht wann“, betonte die Sachverständige.

Der 42-Jährige war am Abend des Vorfalls stark alkoholisiert gewesen, gemessen wurde ein Alkoholwert von 2,46 Promille.

Die Sachverständige verwies darauf, dass der später Verstorbene nicht nur im Freien vor der Diskothek, sondern bereits zuvor im Bereich der Garderobe umgefallen sei „wie ein Baum“. Das hatten Zeugen so geschildert.

Knochenbrüche seien keine festgestellt worden, so die Sachverständige.

Todesursache: Gehirnschwellung und Blutung

Jene Gerichtsmedizinerin, die den Verstorbenen obduziert hatte, berichtete, dass sie kein Aneurysma feststellen hatte können. „Todesursächlich war eine massive Gehirnschwellung mit Blutung unter die weiche Hirnhaut“, sagte sie.

Verschiedene Gründe für die Gehirnschwellung und die Blutung seien möglich, unter anderem Alkoholkonsum und Stress. Sie könne nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass ein Schlag für den Tod des Mannes verantwortlich war, sagte die Sachverständige.

Aufgrund des Obduktionsergebnisse waren der 17-Jährige und der 19-Jährige im Fall des 42-Jährigen wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung angeklagt worden. Der 19-Jährige musste sich zusätzlich wegen schwerer Körperverletzung des Freundes des 42-Jährigen verantworten.

Zeugen schilderten ihre Wahrnehmungen

Den Tathergang hatten 29 Zeugen im Zuge der polizeilichen Einvernahmen, bei einer Tatrekonstruktion in Schattendorf und schließlich vor Gericht geschildert.

„Die Todesfolge lässt sich den Angeklagten nicht mit der erforderlichen Sicherheit zuordnen“, beendete Staatsanwältin Beatrix Resatz ihr Schlussplädoyer.

„Es ist für uns alle in hohem Maße unbefriedigend, wenn man so unterschiedliche Zeugenaussagen bekommt“, erklärte Anwalt Johannes Zink, der die Rechte der Hinterbliebenen vertrat. Er dankte dem Gericht jedoch für die Bemühungen, den Tathergang zu rekonstruieren.

„Er bricht zusammen, wird bewusstlos und verstirbt“

„Er bricht zusammen, wird bewusstlos und verstirbt“, fasste Zink die Tragödie zusammen. „In dem Moment, wo er zwei Schläge bekommt.“ Es sei, so der Anwalt, schwer greifbar, dass es da keinen Zusammenhang gebe.

Die beiden Angeklagten entschuldigten sich am Ende des Prozesses. „Es tut mir leid, was an diesem Tag passiert ist“, sagte der 19-Jährige. „Mein herzliches Beileid. Ich weiß, wie es ist, ein Familienmitglied zu verlieren“, sagte der 17-Jährige, dessen Mutter verstorben ist.

Unbedingter Teil ist bereits verbüßt

Der Jugendschöffensenat sprach beide Angeklagte schuldig. Sie wurden zu jeweils 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon ein Monat unbedingt. Dieses Monat haben beide bereits während der Untersuchungshaft verbüßt.

An die Töchter des Verstorbenen müssen die Verurteilten je 50 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Der Freund des Verstorbenen erhält vom 19-Jährigen 1.500 Euro Schmerzensgeld. Die Witwe wurde mit ihren Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

„Die beiden Angeklagten haben den Tod des 42-Jährigen nicht zu verantworten“, betonte Richterin Birgit Falb abschließend.

Der 17-Jährige und der 19-Jährige akzeptierten das Urteil, ebenso die Staatsanwältin. Die Privatbeteiligten gaben keine Erklärung ab, somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

