Mattersburg: Polizeieinsätze beim Oktoberfest der Feuerwehr

Am vergangenen Wochenende hielt die Mattersburger Feuerwehr ihr zweitägiges Feuerwehrfest ab. Der Samstagabend und der Frühschoppen am Sonntag war äußerst gut besucht. Am Samstag dürften bei einigen Besuchern zu späterer Stunde jedoch die Sicherungen durchgebrannt sein. Es kam zu einigen Raufhandlungen, die Polizei wurde mehrere Male alarmiert und es gab Sachbeschädigungen. Im Zelt kam es zu Raufereien unter den Besuchern, wobei es Schlichtungen von Feuerwehrmitgliedern gab. Ein Besucher zum Beispiel zündete sich trotz Rauchverbots eine Zigarette an. Nach Aufforderung eines Feuerwehrmitgliedes, dies zu unterlassen, bekam dieser einen Schlag ins Gesicht. Unterm Strich gab es ab Mitternacht insgesamt drei Polizeieinsätze, gegen 2 Uhr in der Früh wurde das Fest am Samstag beendet.

Neben den Raufereien wurden vor dem Zelt Gläser aufgeschmissen, Flaschen über eine Hecke geworfen. Und auch direkt beim Zelt wurde uriniert, wobei sich das bereit gestellte WC nur wenige Meter entfernt befand. Auf dem Weg zum Feuerwehrhaus befindet sich die Bezirksflorianikapelle. Von dort wurde eine Kette bei der Dachrinne ausgerissen und auch die Tür zur Kapelle wurde versucht aufzubrechen. Und ein Verkehrsschild, das sich beim Fitnessparcours befindet, wurde ebenso aus der Verankerung gerissen.

„Keine Ahnung, woran es gelegen ist, unsere Veranstaltungen laufen immer eigentlich stets friedlich ab. Für das kommende Jahr werden wir uns was einfallen lassen. Wahrscheinlich werden wir Securities bereitstellen“, berichtet Feuerwehrkommandant Thomas Dienbauer.