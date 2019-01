Gegen 10.00 Uhr hatte es am Montag bei dem 87-Jährigen an der Tür geläutet. Während ihn ein Mann in ein Gespräch verwickelte und ihm riet, einige Dachrinnen altersbedingt schleunigst tauschen zu lassen, stieg der zweite bereits mit einer Leiter aufs Dach und wollte zu arbeiten beginnen.

Als der Pensionist ihnen zu verstehen gab, dass er das nicht wolle und sie aufforderte, zu gehen, verlangten die Männer von ihm zehn Euro. In einem weißen Kastenwagen mit deutschen Kennzeichen machten sie sich anschließend aus dem Staub.

Die Fahndung blieb vorerst erfolglos. Die Polizei rät Hausbesitzern, mit Schwarzarbeitern keine Geschäfte zu machen. Haben diese bereits Arbeiten ohne Zustimmung durchgeführt, sollte man nicht bezahlen, sondern die nächste Polizeidienststelle verständigen.

In Vergangenheit waren derartige Anbieter schon mehrmals im Burgenland aktiv. Sie offerierten ihre Dienste zwar zunächst günstig, verlangten dann jedoch für die geleistete Arbeit und für minderwertiges Material, das sie verwendeten, einen teilweise stark überhöhten Preis.