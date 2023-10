Wohnungsmarkt: Weniger Verkäufe im Bezirk Mattersburg

RE/MAX veröffentlichte kürzlich den Immobilienpreisspielgel für das erste Halbjahr 2023. In Österreich gab es fast ein Viertel weniger Verkäufe. Die stärksten prozentuellen Rückgänge gab es in Salzburg, Vorarlberg und Niederösterreich. Alle anderen Bundesländer liegen weit hinter den Vorjahren zurück, nur das Burgenland verzeichnet einen historischen Höchststand.

Mit 470 Transaktionen von Jänner bis Juni 2023 ist das Burgenland nicht gerade ein Schwergewicht am Wohnungsmarkt, denn alle anderen Bundesländer und auch drei Wiener Bezirke verkauften mehr.

Das Burgenland war aber im ersten Halbjahr 2023 das einzige Bundesland mit einem Mengenwachstum, wenn auch nur um + 6 Einheiten bzw. +1,3 %. Im Fünfjahresvergleich ist dies dennoch ein Wachstum von +48,7 %, im Zehnjahresvergleich ein Zuwachs von + 273,0 %, somit beinahe eine Vervierfachung – beide Male österreichweit der höchste prozentuale Anstieg.

Beim Umsatzwert spiegelt sich dies jedoch nicht wider, denn 62 Mio. Euro sind um -10,0 % weniger als gegenüber dem Vorjahr. Doch dieser prozentuelle Rückgang ist der mit Abstand geringste unter den Bundesländern und die Umsatzhöhe immer noch die zweithöchste in der burgenländischen Historie.

Unangefochten an der Spitze der Mengenstatistik liegt das Gebiet Eisenstadt (Stadt, Umgebung und Rust), das um +9,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 177 zulegte und sich damit wieder seinem Spitzenwert aus dem Jahr 2021 (179) annäherte. Neusiedl schloss zögerlich auf, steigerte sich um +3,8 % auf 108 Verbücherungen.

In drei Bezirken sind die Verkaufsmengen nach unten gegangen: in Oberwart (63; -10,0 %), in Mattersburg (62; -23,5 %) und in Güssing (23; -20,7 %). Im Vergleich dennoch gute Zahlen, da dies laut RE/MAX-ImmoSpiegel die zweit- bzw. drittstärksten (Mattersburg) bisherigen Verkaufsmengen sind.

Oberpullendorf ist mit einem Zuwachs um +133,3 % quasi explodiert. 21 Kaufakte sind dennoch überschaubar, wenngleich dort noch nie in dieser Anzahl realisiert. Das zweithöchste Ergebnis lag 2019 bei 19 Kaufakten. Jennersdorf wiederholte sein Ergebnis von 2021 und erhöht wieder um +60 % auf 16 Einheiten.

Der beim Preis seit 2017 obligate Führungswechsel zwischen Neusiedl und Eisenstadt blieb im ersten Halbjahr 2023 aus, womit Neusiedl wie schon im Vorjahr im Preisranking vorne liegt. 135.007 Euro sind dort für eine Eigentumswohnung im Durchschnitt zu zahlen, ein Minus von 14,0 %. 2020 lag der Höchstpreis in diesem Bezirk noch bei 158.003 Euro.

Knapp dahinter reiht sich die Landeshauptstadt auf Rang zwei, wo der Preis nur -42 Euro darunter liegt, genauer gesagt bei 134.965 Euro und -12,8 % zum Vergleichszeitraum 2022. Oberpullendorf ist als einziger burgenländischer Bezirk mit dem Preis nach oben gewandert: 132.856 Euro sind +21,5 % mehr und ein neuer Spitzenpreis. Mehr als 100.000 Euro zahlten Käufer auch noch in Mattersburg (117.245; -5,0 %) und in Jennersdorf (111.881; -7,9 %). Am günstigsten wohnt es sich hingegen in Oberwart mit 97.470 Euro (-23,2 %) für eine Wohnung und in Güssing mit 77.010 Euro (-20,5 %).