„One Love“-Festival lockte nach Wiesen

Auch heuer fand auf dem Festivalgelände in Wiesen wieder das „One Love“-Reggae Festival zum mittlerweile dritten Mal statt, und trotz des vielen Regens sorgten rund 2.000 Besucherinnen und Besucher für jede Menge Stimmung. Aber auch die Musik heizte der Menge ordentlich ein. Zu den diesjährigen Festival-Höhepunkten gehörten Reggae - Legenden wie „Alborosie“, „Tarrus Riley“ oder auch „Gentleman“, der sich gegen Ende seiner Show nicht davor scheute, in die Menge zu springen und Fotos mit seinen Fans zu machen. Am zweiten Festivaltag bespielten dann auch einige österreichische Bands wie „Flusss“ oder „Badmandi & die Rotzbuam“ die Bühne.

Neben der Musik gab es auch die Möglichkeit, sich in einem kleinen Zelt Dreadlocks machen zu lassen. Viele Eltern waren mit noch sehr jungen Kindern anwesend, für die es zum Beispiel Workshops oder auch Hüpfburgen gab, und dank der Firma „Event-Safety“ ging es an beiden Festivaltagen auf dem Hauptgelände sehr friedlich zu.

Für die nachtaktiven Gäste, welche nach dem Ende der Headlinerauftritte noch in Partystimmung waren, traten in einer kleinen Hütte mit einer extra Bühne DJs auf, welche jeweils an beiden Tagen bis fünf Uhr morgens für weitere Musik sorgten.

Aber auch Speisen und Getränke waren reichlich und sehr abwechslungsreich vorhanden, von süßen Backwaren bis hin zu Klassikern wie Schnitzel oder Burger.

Das „One Love“-Reggae Festival für 2024 ist bereits geplant, ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.