Wiesen: One Love Festival heuer mit „Gentleman“

Seine Premiere feierte das Reggae-Festival im Jahr 2019, damals fand es zum ersten Mal in dieser Form am Festivalgelände in Wiesen statt und war schon damals ein großer Erfolg. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es die nächsten beiden Jahre ausgesetzt werden - dies hinderte das Event jedoch nicht an einem Comeback: 2022 wurde es zum zweiten Mal veranstaltet und von den Menschen sehr gut aufgenommen. Laut dem Nachbericht der Pressesprecherin der Wiesen Festivals Juliane Bogner gab es damals insgesamt um die 5.500 begeisterten Besuchern. Durch diese große Besucherzahl wurde es auch zum größten Reggae-Festival von Österreich. Schon damals wurde das Fest auch für das Jahr 2023 eingeplant, welches nun auch abgehalten werden kann.

Reggae für Freunde und Familie

Organisiert wird das Event von Wiesen Festivals, die das Gelände zur Verfügung stellen, in Kooperation mit dem „Bunfiresquad“, die das Festival veranstalten. Den Bunfiresquad gibt es seit 1999 und die Mitglieder veranstalten seit 19 Jahren Reggae und Dancehall Konzerte in Wien und ganz Österreich. Mittlerweile haben sie schon mehrere 100 Konzerte und Festivals organisiert mit Künstlern wie Sean Paul, Stephen Marley, Gentleman, Julian Marley und vielen mehr. Ihr Gedanke hinter den Festivals ist laut ihrer Website folgender:„ Als Reggae Promoter ist es unser Ziel, der Welt die Botschaft von Frieden, Liebe, Gleichheit, Freiheit und Zusammengehörigkeit zu vermitteln. 2018 haben wir beschlossen einen Schritt vorwärts gehen und das grösste Reggae Festival Österreichs zu starten.“

Das „One Love Festival“ findet immer am ersten Augustwochenende statt, dieses Jahr nimmt dies das Datum des 4. und 5. August ein. Die bisherigen Ankündigungen von seiten der beiden Firmen sind bisher sehr vielversprechend. „ Auch dieses Jahr bieten wir von legendären Reggae Größen über mega Stimmung, Workshops, ein großes Kinderprogramm sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot“, wirbt der Bunfiresquad, „Das macht das Festival zu einem Rundumerlebnis und einem Reggae Urlaub für Freunde und Familie.“

Im Jahre 2022 gab es rund 5 500 Besucher. Foto: zVg., zVg.

Vielfältiges künstlerisches Angebot

Die Headliner für das diesjährige Konzert stehen bereits fest: Mit dabei ist der deutsche Reggae Star „Gentleman“, der Fireman „Capleton & Anthony B“, Jamaikas golden Voice Lila Iké - erstmals in Österreich- Alborosie, Tarrus Riley und Horace Andy. Besonders der Sänger „Gentleman“ ist einer der Highlights des Festivals. Mit seinem Lied „Journey to Jah“ bekam er seine erste Gold-Platte und sein darauffolgendes Album „Confidence“ erreichte 2004 auf Anhieb den 1. Platz in den deutschen Charts. Mit diesem Album machte sich Gentleman einen Namen in der Musikbranche, denn dieses ist mit rund 200 000 verkauften Kopien eines der erfolgreichsten Alben der deutschen Reggae- und Hip-Hop-Geschichte. Neben den Headlinern des Events werden mehrere andere Sänger und Bands ebenfalls eine musikalische Unterhaltung bieten. Zusätzlich zu den Konzerten gibt es ein Kinderprogramm, von kostenlosen Trommel- und Tanzworkshops bis zu Hüpfburg, Schminken und Film-Präsentationen ist hier alles zu finden. Auch ein Shuttle-Bus wird den Besuchern zur Verfügung gestellt, damit das An- und Abreisen erleichtert wird. Weitere Adaptionen gab es auf dem Campinggelände, hier soll dieses Jahr ein größeres Frühstücksbuffet für die Gäste hergerichtet werden.

Tickets für das Event sind bereits erhältlich, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen noch nichts, während Jugendliche bis 18 Jahre für den halben Preis eine Eintrittskarte kaufen können. Für Erwachsene gibt es zwei Kategorien bei den Tickets zu unterscheiden, zu gibt es einerseits einen 2-Tages-Festivalpass ab 119 Euro und andererseits einen 2-Tages-Festivalpass mit zugewiesenem Sitzplatz auf der Tribüne in der VIP-Area um 199 Euro. Diese sind sowohl auf der offiziellen Website des Festivals als auch in jeder Oeticket Filiale, Libro, in jeder Bushdoctor Filiale und in der Cafébrennerei Franze erhältlich.

