Food Coop: Lebensmittelinitiative für Forchtenstein

Die Idee zu diesem Projekt fiel den vier Gründern ein: Eva Wutzlhofer-Neusteurer, David Neusteurer, Corina Horvath und Katrin Wallner. Die ersteren sind bereits in Wien bei zwei Food Coops Mitglied gewesen und sind so mit diesem Konzept der Nahrungsmittelbeschaffung in Berührung gekommen. Nun möchten sie es auch in Forchtenstein einführen.

Nahversorger im Ort

Food Coop ist ein Zusammenschluss von Personen oder Haushalten, die Produkte direkt von ausgewählten Produzenten und Produzentinnen aus der Region beziehen. Die Intention dahinter ist, den Menschen regionale und biologische Produkte zu bieten und dafür muss nicht einmal außerhalb des Ortes gefahren werden. „Die Möglichkeiten sind vielfältig“, erklärt David Neusteurer, „Man kann selbstbestimmt Einkaufen, Verpackungsmüll wird vermieden und man fördert zeitgleich die regionale Landwirtschaft.“ Durch ein System mit einer Bestellung wird eine Überproduktion und so Abfall vermieden, so wird die Erde geschont und österreichische Kleinbetriebe haben regelmäßige Kunden. „Und zusätzlich zu den ganzen Vorteilen in der Wirtschaft und in Sachen Klimaschutz, bekommen die Haushalte Produkte mit Qualität“, berichtet Neusteurer.

Funktionieren soll das Ganze wie folgt: Ziel ist es, dass Food Coop mit seinem Angebot alle Dinge des alltäglichen Gebrauchs abdecken kann. Dem Sortiment sind laut Neusteurer wenig Grenzen gesetzt. Lang haltbare Produkte werden längerfristig vorbestellt, wie zum Beispiel Getreideprodukte, Linsen oder Kichererbsen. Kurzlebige Produkte wie etwa Gemüse oder Obst werden über eine wöchentliche Bestellung abgewickelt. Jedes Mitglied von Food Coop gibt eine Woche im Voraus Bescheid, welche Produkte von ihm benötigt werden und dann bestellt. In der darauffolgenden Woche können die Produkte dann von einem zentral liegenden Lagerraum in Forchtenstein abgeholt werden. „Wo genau wir diesen Lagerraum platzieren werden, wissen wir noch nicht“, so Neusteurer, „wir führen im Moment ein paar Gespräche und müssen diese Situation noch abklären.“ Dieses ganze System kann jedoch nur mit vielen Mitgliedern umgesetzt werden. „Sobald wir das Projekt durchgedacht haben, werden wir einen Verein gründen“, erzählt Neusteurer, „danach dürfen nur die Mitglieder bei uns einkaufen, diese müssen natürlich auch Aufgaben übernehmen.“ Da auch viel Arbeit hinter dem Zusammenschluss Food Coop steht, werden Arbeitskreise gebildet werden und jedes Team übernimmt bestimmte Aufgabenbereiche in dem Verein. Laut Neusteurer werden das Arbeiten wie Abwicklung der wöchentlichen Bestellung oder ähnliches sein.

27 Haushalte im Gründungsteam

Beim ersten Informationsabend am 30. März besuchten 60 Gäste die Veranstaltung. Diese durchaus hohe Zahl freut das Anfangsteam natürlich sehr. Im Zuge dieses Events konnte auch die sogenannte „Gründergruppe“ zusammengestellt werden: 27 Haushalte erklärten sich bereit, im Food Coop-System mitzuarbeiten und in Zukunft dieses Projekt für ihre Einkäufe zu nutzen. „Gerade nach der Schließung des Spars bei uns im Ort, ist diese Initiative äußerst sinnvoll“, so Neusteurer, „wir freuen uns natürlich über jeden, der bei uns mitmachen möchte.“ Das nächste Treffen der Gruppe wird am 18. Juni stattfinden, im Laufe der Sommermonate soll das gesamte Projekt gut durchgeplant werden, da noch im Jahr 2023 die offizielle Anmeldung als Verein stattfinden soll. Weitere Information zu dem Food Coop Forchtenstein können über die E-Mail-Adresse foodcoop.forchtenstein@posteo.at eingeholt werden.