Neudörfler Grüne stimmen gegen Grundstücksverkauf

Bei dem besagten Grundstück handelt es sich um jenes direkt gegenüber dem Postverteilerzentrum mit einer Gesamtfläche von rund 6.000 Quadratmetern. Dafür würde die Gemeinde, sollte in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen ein Beschluss für einen Kaufvertrag gefällt werden, in etwa 600.000 Euro einnehmen. Am Mittwoch wurde zunächst nur beschlossen, dass Bürgermeister Dieter Posch den Auftrag erhält, in „konkretisierende Verhandlungen“ mit der Neuen Eisenstädter zu gehen. Die SPÖ stimmte geschlossen dafür, ebenso die FPÖ. Bei der ÖVP hatte lediglich Gemeinderat Roman Zenz Bedenken und stimmte dagegen. Die Grünen waren einheitlich dagegen. Auf dem Grundstück hat die Neue Eisenstädter offenbar vor, Reihenhäuser zu errichten.

„Naturnahe Oase“ wäre bessere Entscheidung

Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl erklärt, warum sie und ihre Partei gegen das Bauprojekt ist: „Auf dem Grundstück, das im Besitz der Gemeinde ist, hätte man unserer Meinung nach eine naturnahe Oase der Erholung schaffen können. Ich denke an bienenfreundliche Sträucher, Obstbäume, einfach ein Stück Natur, wo vielleicht auch eine ‚wilde Ecke‘ ihren Platz hätte haben dürfen. Gleichzeitig wäre damit eine natürliche Barriere zum angrenzenden Betriebsgebiet geschaffen worden, um Lärmemissionen für AnrainerInnen dort abzumildern.“

Rot umrandet sind die Grundstücke, die verkauft werden sollen. Oben rechts befindet sich der Bahnhof. Dorthin soll ein barrierefreier Weg geschaffen werden. Foto: Google Maps

Sabine Schügerl sagt, Neudörfl könne nicht grenzenlos wachsen. Foto: zVG

Schügerl verweist darauf, dass Neudörfl seit 1991 um 46% (oder in absoluten Zahlen um 1.529 Bewohner) gewachsen ist. Der Bezirk Mattersburg dagegen im gleichen Zeitraum nur um 16 Prozent und das gesamte Burgenland um knappe 10 Prozent. „Auch wenn Neudörfl als Wohnsitzgemeinde durch die gute Infrastruktur und Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz sehr attraktiv ist, kann sie aus ressourcentechnischen Gründen nicht grenzenlos wachsen.“

Dieter Posch meint, man müsse Vorraussetzungen für ein Bebauungskonzept schaffen. Foto: zVg

Bürgermeister Dieter Posch sagt, er könne die Beweggründe für die Argumentation von Gemeindevorständin Sabine Schügerl zwar nachvollziehen, seine Partei und er hätten allerdings einen etwas anderen Zugang zu dem Thema. Seine Erklärung geht so: Direkt angrenzend zu dem Grundstück der Gemeinde, das nun verkauft werden soll, hat die Neue Eisenstädter bereits vor Kurzem Reihenhäuser errichtet. Zusätzlich sei sie auch im Besitz eines angrenzenden Grundstücks, das sie von einem Privateigentümer gekauft hatte. Das, so Posch, werde sie auch bebauen. Illusionen brauche man sich darüber keine machen. „Jetzt könnten wir sagen, wir bleiben stur und verkaufen unser Grundstück nicht. Dann wird auf dem angrenzenden Nachbarsgrundstück auf engsten Raum gebaut und die Menschen leben wie aufgefädelt nebeneinander. Oder man erstellt ein vernünftiges Bebauungskonzept mit durchaus auch einem Lärmschutz gegenüber dem Gewerbe- und Industriegebiet, das die Neue Eisenstädter selbst konzipieren wird, mit alternativen Energien und weniger Verkehrswegen und schafft so eine moderne Modellregion.“ Die bereits bestehende Anlage würde dadurch mit der neuen kombiniert werden und zum Beispiel auch einen direkten, barrierefreien Zugang zum Bahnhof ermöglichen. Derzeit ist das Areal nur von der Bickfordstraße aus erschlossen, was einen etwas weiteren Umweg hin zum Bahnhof bedeutet, den wohl keiner zu Fuß in Angriff nehmen würde, so Posch.

Zudem, so Posch müsse man auch die wirtschaftliche Komponente im Blick haben. „Wir haben immerhin auch die Verantwortung, ein Budget zu erstellen. Das heißt aber nicht, dass es sich hierbei um einen Notverkauf handeln würde.“

Parzellierung mache nicht viel Sinn

In einer Parzellierung des Grundstücks, um es dann in weiterer Folge als Baugrund für Einfamilienhäuser zu verkaufen, sieht Posch ebenfalls wenig Vorteile. „So groß ist das Grundstück dort nämlich nicht. Außerdem würden derartige Grundstücke direkt an die Landesstraße münden – und das ohne Schutz gegenüber dem Gewerbegebiet.“

Sabine Schügerl gibt einen weiteren Punkt zu bedenken: „Auch wenn es Kollegen im Gemeinderat gerne wegleugnen: Die ohnehin sinkende Ressource Trinkwasser wird weniger, je mehr Menschen sich diese teilen müssen.“ Das wurde kürzlich auch vom Obmann des WLV Ernst Edelmann ins Treffen geführt, verweist Schügerl auf eine Stellungnahme von Edelmann in einem Zeitungsbericht. Dieter Posch erwidert dazu: „Neudörfl hängt an einer überregionalen Verbandsanlage, die das ganze Nordburgenland versorgt. Ob Menschen also in Neudörfl oder in einem anderen Ort des Verbandsgebietes den Wasserhand aufdrehen, ist völlig egal, es bleibt ein Menschenrecht. Hinterfragenswert bleibt eher, ob es notwendig ist, riesige landwirtschaftliche Flächen und Gärten während der prallen Mittagshitze zu bewässern, wo die Hälfte des kostbaren Nasses verdunstet, ehe es überhaupt den Boden berührt.“

Auf die Frage, wie er als Bürgermeister derzeit die Stimmung innerhalb der Neudörfler Bevölkerung einschätzt, wenn es um weiteren Wohnungs- und Reihenhäuserbau gehe, antwortet Dieter Posch ein wenig ausweichend: „Früher haben ‚Experten‘ am Stammtisch ihrem Ärger Luft gemacht, heutzutage hat sich die Aufregung in die sozialen Medien verlagert.“ Außerdem müsse man bedenken, dass manche, die sich nun darüber beschweren, dass neuer Wohnraum geschaffen wird, für sich bereits in Neudörfl eine Wohnung oder einem Reihenhaus gefunden bzw. sich ein Haus gebaut haben. „Hätte sich Neudörfl seit seinem Bestehen nicht ständig weiter entwickelt, würden vielleicht einige derer, die jetzt dagegen sind, gar nicht in Neudörfl wohnen.“

Roman Zenz von der ÖVP war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.

