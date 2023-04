Nächstes Bauprojekt der OSG in Mattersburg

Werbung

Erst vergangenes Jahr wurden die Bauarbeiten der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft für Reihenhäuser in der Hauptstraße abgeschlossen, kürzlich fand der Spatenstich für das nächste Wohnprojekt statt. Zwischen Hintergasse und Schubertstraße entstehen insgesamt zwölf Reihenhäuser, welche zur bereits bestehenden Wohnsiedlung in der Hintergasse benachbart sein werden. Nach aktuellem Stand wird man die sechs Doppelhäuser im Sommer kommenden Jahres übergeben.

Auch beim ehemaligen MEZ (nun H3 genannt) schreiten die Arbeiten voran, bei Abschnitt 2 will man im Mai die Gleichenfeier abhalten. Foto: BVZ, Richard Vogler

Neben dem Umbau beim Florianihof (die BVZ berichtete kürzlich) ist die die Oberwarter Siedlungsgennossenschaft aktuell mit einer dritten Baustelle beschäftigt. Beim ehemaligen MEZ, das nach dem Kauf der OSG in „H3“ umbenannt wurde, ist man seit einem Jahr mit dem vorderen Trakt fertig. „Dort sind alle Einheiten – Büros, Geschäfte und zwei Ordinationen – vergeben“, berichtet OSG-Chef Alfred Kollar. Der zweite Abschnitt befindet sich in der Bauphase, neben Wohnungen sind dort vier Gewerbeflächen vorgesehen. „Hier sollten wir im Mai die Gleichenfeier abhalten können“, so Kollar. Zwei weitere Bauphasen werden noch folgen. Phase vier sind jene Einheiten, die an die Hochstraße grenzen und der finale Teil betrifft das Nachbargrundstück (Hauptplatz 2), welches ebenso von der OSG gekauft wurde.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.