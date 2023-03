Gemeindevorständin Sabine Schügerl: „Unser Grundwasser rinnt davon“

Dem Wasser-Experten Franz Gartner, Obmann des Wasserverbandes südliches Wiener Becken, wurde in einem Puls4-Interview kürzlich die Frage gestellt, ob ein niedriger Grundwasserstand, der nicht nur in Neudörfl beklagt wird, allein durch fehlende Niederschläge hervorgerufen wird oder ob der Mensch künstlich das Problem weiter verschärft. Gartner erwähnte dabei die Kleinkraftwerke an den Flussläufen mit ihren teils mehr als 100 Jahre alten Wasserrechten. „Offen gesagt: Wenn im Oberlauf der Schwarza schon Wasser ausgeleitet wird, gibt es im Unterlauf weniger im Grundwasser“, sagte der Experte.

Wasserstandentwicklung seit 1997. Die farbigen Linien repräsentieren einzelne Jahre. Der aktuelle Grundwasserstand in Neudörfl beträgt 252,93 Meter über Adria (Linie ganz unten). Foto: Wasserportal Burgenland.

Was hat die Schwarza nun mit dem Neudörfler Grundwasser und der Leitha zu tun? Die Leitha, erklärt Sabine Schügerl, wird aus den Flüssen Pitten und Schwarza gebildet. „Wobei das gesamte Wasser der Schwarza den künstlich angelegten Kehrbach in Wr. Neustadt speist. In der Leitha bei Neudörfl bleibt deshalb nur mehr das Wasser der Pitten. Vor dem Akademiepark in Wr. Neustadt werden noch einmal 3.500 Liter/Sekunde (!) aus der Leitha über das Katzelsdorfer Zuleitungsgerinne in den Kehrbach geleitet.“ Die Leitha würde einen wesentlichen Beitrag zur Grundwasserneubildung leisten, ist Schügerl überzeugt: „Sofern man sie fließen ließe!“

Es ist eine ökologische Katastrophe, dass ein Fluss nicht Fluss sein darf. “ Sabine Schügerl Grün-Gemeindevorständin

Die Grün-Politikerin sieht deshalb großen Handlungsbedarf: „Es ist eine ökologische Katastrophe, dass ein Fluss nicht Fluss sein darf. Das ist ein massiver Widerspruch zur EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die den Schutz der Gewässer und die Erhaltung ihrer ökologischen Funktionalität zum Ziel hat. Was hilft es, wenn es nationale Gewässerbewirtschaftungspläne oder sonstige ‚Papierln‘ mit den schönen Namen ‚Wasserschatz‘ oder ‚Wasserzukunft‘ gibt, aber im realen Leben nix passiert?“

Leitha führte historisch fast durchgehend Wasser

Macht man in regelmäßigen Abständen Spaziergänge entlang der Leitha in Neudörfl, wird einem auffallen, dass kaum je Wasser fließt. Das sei aber nicht immer so gewesen, zitiert Schügerl eine Studie im Auftrag der Landesregierung NÖ, in der untersucht wurde, ob Schwarza und Leitha auch „ohne menschliche Wasserausleitung zeitweise trocken fielen.“ Die Studie, die der BVZ vorliegt, kommt zum Ergebnis, „dass Schwarza und Leitha historisch fast durchgehend eine permanente Wasserführung hatten.“

Grundwasserspiegel auf Rekordtief

Weil die Leitha auf einer Länge von 15 km durch massive Ausleitungen die meiste Zeit trocken liegt, wird auch der unterirdische Grundwasserkörper in Gemeinden entlang des Flusses nicht mehr richtig gespeist, schrieb auch unlängst der Kurier. In Neudörfl ist der Grundwasserspiegel mittlerweile auf ein Rekordtief gesunken und beträgt 252,93 Meter über Adria (müA). „Nicht nur unsere Badeseen werden immer kleiner, sondern es sind auch bereits Hausbrunnen trockengefallen“, so Schügerl. Sie hat den Grundwasserpegel unter anderem seit 2018 genauer unter die Lupe genommen.

„Auffallend ist, dass seit Herbst 2019 der Grundwasserstand in Neudörfl kontinuierlich zurückgeht. Bei meinen Recherchen stieß ich auf Berichte über Wassereinbrüche beim im Bau befindlichen Semmering-Basistunnel. Erstmals gab es zu Ostern 2019 einen Wassereinbruch. Der Tunnelbau kann Wasserstände verändern, das räumt auch die ÖBB in einem Imagevideo ein.“

Dass etwas unternommen werden muss, steht für Schügerl außer Zweifel. Vorsichtig optimistisch zeigt sie sich trotzdem. Ende März wird es zwischen den Ländern Niederösterreich und Burgenland eine Expertenrunde geben, die prüfen soll, wo Anpassungen der Restwasserverhältnisse durchgeführt werden sollen. „In Krisenzeiten – und die Wasserverknappung ist eine Krisenzeit – muss immer das große Ganze betrachtet und Einzelinteressen hintangestellt werden. Die Zeit drängt jedenfalls, denn unser Grundwasser rinnt davon“, so die Gemeindevorständin.

