Bauarbeiten beim Windpark Sigleß-Pöttelsdorf haben begonnen

Unter dem Motto „Weniger Windräder, mehr Energie“ soll der Windpark Sigleß-Pöttelsdorf modernisiert werden. Errichtet wird der Windpark durch Windkraftexperten der EVN und der W.E.B.

In einem ersten Schritt wurden hier bereits im März diesen Jahres Rodungsarbeiten und Probebohrungen durchgeführt. Mit der Vorbereitung der Wege und dem Verlegen von Kabeln, die für den Abtransport der erzeugten Ökoenergie notwendig sind, haben nun vor Kurzem die Bauarbeiten zum Repowering der Windkraftanlagen begonnen.

Wie die BVZ bereits berichtete, werden im Zuge des Projektes sieben alte Windräder abgebaut und stattdessen vier neue Windkraftanlagen errichtet. Die derzeit noch bestehenden Anlagen sind bereits 18 Jahre alt. In Betrieb genommen wurden sie erstmals im Jahr 2005. „Die Windkrafttechnologie hat in den letzten 15 Jahren eine enorme Entwicklung genommen – moderne Windräder sind wesentlich leistungsstärker, nutzen den bestehenden Wind viel besser aus und produzieren damit wesentlich mehr Ökostrom“, erklärt Stefan Zach, der Pressesprecher der EVN.

Doppelte Energieerzeugung mit weniger Windrädern

Trotz dessen, dass die Anlagen reduziert werden, kann mit den neuen Windrädern die doppelte Menge an Energie erzielt werden. Die bestehenden sieben Anlagen, die abgebaut werden, haben mit einer Jahreserzeugung von ungefähr 21 GWh den Stromverbrauch von umgerechnet rund 6.000 Haushalten produziert. Mit den neuen Anlagen können dann insgesamt rund 45,5 GWh Ökostrom pro Jahr erzeugt werden. Somit können rund 13.000 Haushalte mit dem Ökostrom aus der Region versorgt werden.

„Im Herbst starten dann die Arbeiten an den Fundamenten und danach die Errichtung der Windkraftanlagen selbst. Läuft alles nach Plan, sollen die neuen Anlagen im Herbst 2024 in Betrieb gehen“, so der EVN-Pressesprecher zum weiteren Vorgehen. Im Anschluss daran sollen die alten Windräder abgebaut und die Waldflächen wieder aufgeforstet werden.

Insgesamt investieren die W.E.B. und die EVN rund 19 Millionen Euro in die Modernisierung des Windparks Sigleß-Pöttelsdorf.