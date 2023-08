Rettungseinsatz Motorradfahrer bei Kollision in Forchtenstein verletzt

E in 26-jähriger Motorradlenker ist am Dienstagabend nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) in einem Bachbett liegen geblieben. Die Feuerwehr brachte den Mann in Sicherheit.

Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus St. Pölten geflogen, berichtete die burgenländische Polizei am Mittwoch. In Forchstenstein schleuderte der 26-Jährige nach einem seitlichen Anprall mit einem Pkw gegen 20.30 Uhr in einer Kurve über einen unbefestigten Parkplatz, streifte einen Baum und schlitterte anschließend mit dem Motorrad über eine mit Sträuchern bewachsene Böschung in den angrenzenden Bach, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Feuerwehr barg auch das Motorrad. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.