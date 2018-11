Das teilte Roland Koch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, mit. Die U-Haft wurde bis 24. Dezember verlängert. Der Beschuldigte habe auf die Haftverhandlung verzichtet.

Am 10. November ereignete sich die Bluttat in dem Haus der Frau. ( BVZ.at berichtete ) Die Pensionistin wurde durch mehrere Messerstiche im Bereich des Oberkörpers verletzt. Die 75-Jährige verständigte noch selbst den Notarzt und nannte am Telefon gegenüber den Einsatzkräften den Namen des Angreifers. Kurze Zeit später starb die Frau im Spital. Der 31-Jährige legte laut Polizei ein Geständnis ab.