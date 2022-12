Beachvolleyballturnier brachte 17.109,79 Euro für die Krebshilfe

Werbung

Im Rahmen des 7. Beachvolleyballturniers für den guten Zweck wurde eine Summe von 17.109,79 Euro an die Österreichische Kinderkrebshilfe gespendet. Das Geld kommt krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien zugute. Die Organisatorinnen Maria Artner, Sarah Gebhardt und Martina Protic konnten damit zum 7. Mal in Folge ihren Spendenbetrag vom Vorjahr überbieten. „Die harte Arbeit und die unzähligen freiwilligen Stunden haben sich bezahlt gemacht und zu diesem unglaublichen Ergebnis geführt. Danke an alle, die das ermöglicht haben, insbesondere Sabine Schefberger und Bettina Kalbacher, die uns jedes Jahr bei der Sponsorensuche unterstützen“, bedanken sich Maria Artner und ihr Team für das erfolgreiche Turnier.

