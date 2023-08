Der Einradclub „One Wheel Dragons“ feiert sein 15-jähriges Bestehen

Heuer feiert der Einradclub „ One Wheel Dragons“ sein 15-jähriges Jubiläum. Als zu Beginn Johannes Fass und Erwin Pieler den Verein gründeten, konnte sich niemand auch nur ansatzweise vorstellen, wie er sich entwickeln würde. Präsident Erwin Pieler erzählt: „Anfangs wurden wir ob der Exotik unserer relativ unbekannten Sportart ein wenig belächelt. Wir startete damals mit gerade einmal acht Anfängern im Turnsaal der Volksschule Rohrbach. Bald jedoch wurden die Mitgliederanzahlen höher und höher und wir zogen auf der Suche nach einem größeren Trainingsort in den Rohrbacher Fürstenstadl und danach in die Hallen des Eisenstädter Wolfgarten- Gymnasiums um, denn zur Hochblüte zählten wir 85 Mitglieder.“ Der Präsident fährt fort: „Was in den Jahren danach folgte, war und ist bis heute eigentlich unglaublich. Durch viel Training und Ehrgeiz entwickelten wir uns zum mit Abstand größten und erfolgreichsten Einradverein Österreichs. An verschiedensten Wettkampfstätten in Österreich und in Italien, Spanien, Holland und der Schweiz, kämpften wir immer wieder höchst erfolgreich um Medaillien.“

Es folgen unzählige Welt-, Europa- und Staatsmeisterschaftsmedaillien. Als Paradedisziplinen galten hierbei immer der Einraddownhill, Einradcrosscountry, Einradtrial und der Einradhockey. Bis zum heutigen Zeitpunkt erradelten die Fahrer der „One Wheel Dragons“ 155 Siege, 123 zweite und 121 dritte Plätze bei den verschiedensten Bewerben. Nebenbei kürten sie sich auch noch zum achtfachen österreichischen Meister beim Einradhockey.

Die jüngsten Erfolge bei der in Marchtrenk abgehaltenen Europameisterschaft im Einradtrail erzielte für die Rohrbacher „Dragons“ Leopold Treitler, denn ihm gelang eine Glanzleistung in gleich mehreren Disziplinen: er holte Silber im Einrad Speedtrial, Silber im Einrad Longjump und Bronze im Einradhighjump. Präsident Erwin Pieler kann nur in den höchsten Tönen über sein Team schwärmen: „Diese Spitzenleistungen sind international wieder sehr hoch einzuschätzen.“