Beim Robischkirtag in Rohrbach ging es am Wochenende hoch her.

Am Freitag erfolgte der Kirtagsausschank im Musikerheim. Am Samstag holten die Robischburschen den Kirtagsbaum und stellten ihn vor dem Gemeindeamt auf und die ÖVP-Rohrbach lud zum traditionellen Sautanz ins ÖVP-Heim. Am Sonntag gab es das Kirtagsspringen der Robischburschen, Volkstanz im Fürstenstadl und am Abend die Verlosung der Tombolapreise samt Wahl der Kirtagsprinzessin.