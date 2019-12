Das Kindergartenteam rund um Leiterin Ulrike Schmidt sowie die Kinder des Kindergartens Rohrbach haben sich voll und ganz dem nahegelegenen Naturpark Rosalia-Kogelberg verschrieben.

Aufgrund dieses Engagements erhielten sie vor Kurzem als siebenter Naturpark-Kindergarten im Burgenland von Bildungslandesrätin Daniela Winkler sowie Franz Handler, Geschäftsführer des Verbands der Naturparke Österreichs, das Zertifikat „Naturpark-Kindergarten Rosalia-Kogelberg“ überreicht.

„Kinder sollen möglichst früh in ihrer Entwicklung gefördert und für die Natur begeistert werden. Das Konzept der Naturpark-Kindergärten bietet die Chance, nachhaltig Kompetenzen und Verantwortungsbewusstsein zu fördern“, zeigte sich Bildungslandesrätin Daniela Winkler vom Ansatz der Naturparkschulen und der Naturparkkindergärten überzeugt.

Das Prädikat „Österreichischer Naturpark-Kindergarten“ erhalten nur jene Kindergärten der Naturpark-Gemeinden, die ihren Jahresplan an die vier Aufgabensäulen eines Naturparks, nämlich Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung, anpassen und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Naturparks gemeinsame Lern- und Entwicklungsziele definieren.

Durch Projekte, Spiele und ein interaktives Lernen in der Natur, soll der jeweilige Naturpark und die Region für die Kindergartenkinder greifbar und lebendig werden. Denn „nur was man kennt, kann man schätzen. Und nur was man schätzt, wird man schützen!“ Nach diesem Motto arbeitet der Kindergarten derzeit an einem sehr engagierten Wildbienen- und Waldprojekt, mit verschiedensten naturnahen Aktivitäten.