Pkw kollidierte mit geparkten Autos: Lenker verletzt

Am Donnerstag-Abend fuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker alleine mit seinem PKW im Ortsgebiet von Rohrbach in Richtung Marz. Plötzlich kam er zu weit nach rechts und stieß gegen zwei neben der Fahrbahn abgestellte Pkw. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeugbergung und Reinigung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Rohrbach durchgeführt.

