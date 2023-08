Rohrbach: Volksschule wird saniert, Ortsbeleuchtung auf LED umgestellt

In der bereits 90 Jahre alten Volksschule wurden schon laufend Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. So erhielt der Großteil der Fenster bereits einen neuen Anstrich, das Inventar an Möbel wurde auf den neuesten Stand gebracht und die Schultafeln auf Smartboards umgestellt. „Nur eine alte Schultafel haben wir behalten, damit die SchülerInnen sehen können, wie es war mit Kreide zu schreiben“, so Bürgermeister Günter Schmidt.

Voraussichtlich ab dem kommenden Winter werden jeweils in den Ferien die Sanierungsarbeiten fortgeführt: Es werden bei Bedarf alle Installtationen wie Wasser- und Stromleitungen getauscht, die Sanitärräume sollen erneuert und die bereits sehr mitgenommenen Fischgrätmuster-Holzfußböden getauscht werden - hier hat aber das Denkmalamt das letzte Wort, denn das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Gemeinde ist im Moment dabei, die Kosten für das Volksschul-Sanierungsprojekt zu erheben.

Hauptstraße und Nebengassen werden ab Oktober auf LED umgestellt

Die Ortsbeleuchtung ist in den letzten Jahren zum Teil bereits auf die sparsamere LED-Variante umgestellt worden. Ab Oktober soll jetzt auch noch der Rest, wie die Hauptstraße und einige Nebengassen, umgestellt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 270.000 Euro, in diesem Preis enthalten sind, laut Bürgermeister Schmidt auch die dazugehörigen Stromkreiserweiterungen - sprichTrafostationen.

Gemeindehomepage wird Smartphone-tauglich

Im September startet die neue Gemeinde-Homepage, die Smartphone-tauglich sein wird. Diese erleichtert die Nutzung der Website mit dem Smartphone.