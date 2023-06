Neue Veranstaltungsreihe: Rosalia Rosé Festival

Markus Kurz, Kellermeister der Domaine Pöttelsdorf und Weintourismus Burgenland-Geschäftsführer Christian Zechmeister präsentierten das neue Veranstaltungskonzept. Alle Veranstaltungen der Rosalia Winzer werden in Zukunft unter der Marke „Rosalia Rosé Festival“ präsentiert und beworben. Markus Kurz erklärt, warum: „Wir stellen konsequent den Rosé in den Mittelpunkt, schließlich sind wir DIE Rosé-Region in Österreich und als einzige berechtigt, unseren Rosé als DAC (Districuts Austriae Controllatus) zu vermarkten. Natürlich wird es bei den einzelnen Festen auch alle anderen Produkte der Winzer geben, der Schwerpunkt soll aber auf den Roséweinen liegen.“

Für Christian Zechmeister ist die Weinwirtschaft eine tragende Säule des Tourismus und der Tourismus ein wichtiger Faktor für den Ab-Hof-Verkauf: „Mit dem Rosalia Rosé Festival werden nun klare Akzente in dieser wunderschönen, aber noch weniger bekannten Region gesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Initiative ein großer Schritt für die Steigerung des Bekanntheitsgrades sein wird.“

Die erste Veranstaltung (Grillspektakel mit Spanferkel, Weingut Waldherr, Neudörfl) ging bereits am 2. Juni über die Bühne.

Folgende Veranstaltungen sind aktuell geplant:

17. Juni (ab 18 Uhr): Roséparty, Domaine Pöttelsdorf.

30. Juni (ab 11 Uhr): Grillspektakel mit Ochs vom Grill, Weingut Waldherr, Neudörfl.

25. bis 27. August (jeweils ab 11 Uhr): Querfeldwein / Weingartenwanderung und Tage der offenen Tür, Weingut Piribauer, Neudörf.

Im September ist die Sturmparty in der Domaine Pöttelsdorf geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Die Rosalia DAC Weingüter:

Domaine Pöttelsdorf Familymade, Pöttelsdorf

Weingut & Heuriger Döller, Katzelsdorf

Weingut Alfred Fischer, Zemendorf-Stöttera

Weingut Lassl, Sigleß

Weingut Migsich, Antau

Weingut & Heuriger Piribauer, Neudörfl

Weingut & Heuriger Steiger, Neudörfl

Weingut & Heuriger Waldherr, Neudörf

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.