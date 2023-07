Wiesen: Hochwasserschutzprojekt am Römersee

Die Freizeitanlage am Römersee, der zwischen den Gemeinden Wiesen und Pöttsching liegt, wirbt mit Mobilheimen, in denen man einen schönen Sommer am See verbringen kann. Jedoch gab es bisher schon zweimal Überschwemmungen, welche durch einen heftigen Niederschlag ausgelöst wurden und viele Mobilheime unter Wasser setzte. Beantragt von der Besitzerin des Geländes werden nun Hochwasserschutzvorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

80 Prozent von der Gemeinde gefördert

Auf dem Gelände des Römersees befinden sich insgesamt 350 Mobilheime, die Hälfte davon gehört zu der Gemeinde Wiesen, während der Rest im Eigentum von Pöttsching ist. Die neuen Vorsichtsmaßnahmen sind auf der Wiesener Seite des Grundstückes geplant, weshalb auch die Erdbeergemeinde um Zustimmung und Unterstützung gebeten wurde. Da die derzeitigen Einläufe aus dem See zu klein sind, werden neue größere Rohre verlegt und ein Rückstaubecken angelegt. Zusätzlich werden vor einem Güterweg mehrere Flutmulden gebaut, um zu verhindern, dass das gesamte Regenwasser in den See läuft. „Wir haben natürlich unsere Zustimmung gegeben“, erklärt Bürgermeister Matthias Weghofer von Wiesen, „80 Prozent der gesamten Investition werden gefördert, die restlichen 20 Prozent übernimmt die Besitzerin.“