Auffahrt zum Riegel muss um 80 Zentimeter verbreitert werden

Die stark frequentierte Kreuzung inmitten des Sieggrabener Zentrums wurde im Zuge des neuen Verkehrssicherheitskonzeptes in der Gemeinde überdacht. Ein Sachverständigen-Gutachten wurde von Bürgermeister Andreas Gradwohl in Auftrag gegeben. Dieses sah als vernünftigste Lösung eine „Begegnungszone“ vor und wurde seitens des Ortschefs auch schon umgesetzt.

Streitfrage im Gemeinderat zwischen ÖVP und SPÖ ist jedoch die Breite dieser Nebenfahrbahn. Nun muss nach einem gültigen Gemeinderatsbeschluss, in dem die ÖVP über die Mehrheit verfügt, die bereits fertiggestellte Nebenauffahrt um etwa 80 Zentimeter verbreitert werden, damit, laut ÖVP, auch größere Fahrzeuge durchfahren können. Laut den eingeholten Angeboten muss die Gemeinde dafür rund 12.000 Euro berappen. „Ich und die SPÖ-Fraktion sehen diese Verschwendung von Steuergeldern nicht ein, denn das Gutachten das Sachverständigen sagt aus, dass bei der bereits bestehenden Nebenauffahrt, die über eine Breite von 3,15 Meter verfügt, jedem handelsüblichen Fahrzeug - auch Traktoren - genügend Platz und genügend Straßenbreite zur Verfügung steht. Diese Verschwendung von Steuergeld muss demnächst in die Tat umgesetzt werden. Das Vorhaben stößt bei den meisten Bewohnern unserer Heimatgemeinde nur auf Kopfschütteln", so der Bürgermeister.

ÖVP-Vizebürgermeister Anton Taschner sieht das anders: „Es gibt jetzt einen Gemeinderatsbeschluss, dass die etwa 15 Meter lange Auffahrt zum Riegel verbreitert werden muss, damit auch größere Fahrzeuge, wie etwa Traktoren und im Winter ein Schneepflug durchfahren können. Zu diesem Projekt gab es nie eine Planung, einen Gemeinderatsbeschluss oder eine Ausschreibung, das hat der Bürgermeister im Alleingang beschlossen und auch gleich umgesetzt.“