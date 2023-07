Baumgarten: Sanierungsarbeiten im Burggraben und der Kirchengasse

Mit Sommerbeginn haben Sanierungsarbeiten in der Gemeinde begonnen. Im Moment werden die alten, bereits in die Jahre gekommenen Rohre des Wasserleitungsverbandes in der Burggrabengasse durch neue ersetzt. Im kommenden Jahr werden diese Arbeiten auch in der Kirchengasse durchgeführt. In weiteren Bauabschnitten wird in den beiden Gassen auch die Kanalisation saniert sowie die Straßenbeleuchtung und die Asphaltdecke erneuert. „Bevor die Firmen mit diesem zweiten Abschnitt starten, wird es davor noch zur Information eine Begehung mit den Anrainern geben, wo diese ihre Stellungnahme zur Straßengestaltung abgeben können“, verspricht Ortschef Kurt Fischer. Für all diese Arbeiten rechnet die Gemeinde mit Kosten von etwa einer Million Euro.

„Wir sind gerade dabei, von den Firmen Kostenvoranschläge für die einzelnen Bauabschnitte einzuholen. Die Auftragsvergabe erfolgt bei der nächsten Gemeinderatssitzung. Diese Arbeiten müssen wir auf mehrere Tranchen aufteilen, da sich durch die enorme Teuerung eine viel höhere Summe als ursprünglich angenommen ergeben hat. Diese kann nicht mit einem Jahresbudget finanziert werden“, erklärt der Bürgermeister.