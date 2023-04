Erste Genusswanderung am Kogelberg

Werbung

Die Gemeinden rund um den Kogelberg haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Region touristisch zu beleben und laden am 9. September zum 1. Genusswandertag am Kogelberg ein. Der etwa 18 Kilometer lange Rundkurs führt im Naturpark Rosalia-Kogelberg durch Schattendorf, Loipersbach, Rohrbach, Marz, Mattersburg/Walbersdorf, Pöttelsdorf, Draßburg und Baumgarten und ist in beide Richtungen begehbar. An acht Stationen gibt es eine Stärkung mit regionalen Schmankerln und erlesenen Weinen sowie ein abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramme wie Blasmusik, Nachwuchs-Musiker, Tamburica und Kinderprogramm für alle Altersgruppen. Mit einem Bummelzug können die Besucher zur nächsten Station oder nach Hause fahren.

Bei dieser Genusswanderung wird nicht der Sport, sondern die Geselligkeit und das Genießen im Vordergrund stehen. An den einzelnen Stationen werden den regionalen Produkte mit ihren Köstlichkeiten, aber auch der Kultur und dem Brauchtum eine Bühne geboten. Jeder Gemeinde steht es frei, ihre Station zu gestalten.

Pöttelsdorf richtet ihre Station beim Schreindlberg ein. „Ich finde, dass die Genusswanderung eine gute Sache ist. Unser Schwerpunkt wird dabei der Wein sein“, so Bürgermeister Christian Kurz. In Marz wird eine Station beim Donatuskreuz sein. Bürgermeister Gerald Hüller erwartet sich, dass die Bevölkerung ohne großer sportlicher Aktivitäten dabei in der schönen Umgebung wandern kann. „Bei uns werden Musiker aufspielen und es wird feine Kulinarik geboten werden. Dieser Genusswandertag ist ein Mehrwert für und alle“, ist der Ortschef überzeugt. In einer Wiese in den Weingärten wird Mattersburg seine Station haben. Ortschefin Claudia Schlager sagt: „Die Gegend rund um den Kogelberg ist wunderschön und mit dem 1. Genusswandertag soll der Tourismus belebt werden. Bei unserer Station wird es einen Frühschoppen geben und auch Jungmusiker werden vor den Vorhang gebeten. Natürlich wird die Kulinarik dabei auch nicht zu kurz kommen.“ Der Rohrbacher Bürgermeister Günter Schmidt verspricht: „Auch wir werden bei unserer Station im Hans Weiss-Obstsortengarten Kulinarik und Musik aufbieten. Beim Öden Kloster wird Baumgarten seine Station aufbauen. Bürgermeister und Obmann des Naturparkes Rosalia-Kogelberg, Kurt Fischer freut sich: „Mich als Obmann freut besonders, dass der Naturpark lebt und so viele mitmachen. Wir werden unsere Station beim Öden Kloster haben, wo es vis-a-vis, im alten Bad, eine gute Infrastruktur für die Wanderer gibt. Wir werden kroatische Schmankerl und andere Köstlichkeiten anbieten.“ Bei der Ried Klingler wird die Station von Loipersbach sein. „Hier halten wir alljährlich unser Klingler-Fest mit Kulinarik und Musik ab, damit haben wir schon die besten Erfahrungen gemacht“, so der Ortschef von Loipersbach Rainer Schneeberger. In Draßburg wird sich die Station beim Schwarzen Kreuz befinden. Auch hier wird die Gemeinde ihre Spezialitäten aufbieten. Bei der Kapelle „Maria Blick ins Land“ wird die Station von Schattendorf sein. „Wir bieten Kulinarik und Musik und werden unseren Gästen kein Plastikgeschirr vorsetzen, sondern wiederverwendbare Teller, Bestecke und Becher. Da wir zwei Bahnhöfe haben, werden wir unsere auswärtigen Gäste ersuchen, mit dem Zug anzureisen“, so der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann.

Start des 1. Genusswandertages am Kogelberg wird am 9. September um 9.09 Uhr in jeder der teilnehmenden Gemeinden sein. Enden wird der Tag um 18 Uhr. Natürlich ist ein individueller Start jederzeit möglich. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Diese Veranstaltung ist ein Pilotversuch. Sie soll zukünftig jedes Jahr in ausgeweiteter Form stattfinden.

