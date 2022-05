Rotes Kreuz Mattersburg: Neue Leitung der Ortsstelle

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Bei der Leitung der Ortsstelle gab es kürzlich einen Wechsel: Martin Strobl übergab an Sabina Wachtfeitl. Die Mattersburgerin kam einst durch einen 16-stündigen Erste Hilfe-Kurs mit dem Roten Kreuz in Kontakt und ist als „Freiwillige“ der Rettungsorganisation erhalten geblieben. Als Ortsstellenleiterin gibt es einen vielfältigen Aufgabenbereich zu betreuen: „Es sind Repräsentationsangelegenheiten und diverse andere Dinge. Ich bin in die Organisation der Blutspendeaktionen involviert und bin beteiligt für die Vorbereitungen des Frauenlaufes“, berichtet Wachtfeitl, die abseits ihrer neuen Funktion bei einigen anderen Bereichen mitwirkt: Beim Rettungsdienst, der Krisenintervention und im Bezirksausschuss der Krisenintervention.

Die Leidenschaft für das Rote Kreuz hat sie an ihren Sohn weitergegeben: Daniel Wachtfeitl war einst in Mattersburg beim Roten Kreuz und ist nun bei der Rettungsorganisation in der Bundeshauptstadt tätig.

Bezirksstellenleiterin Helga Ludwig zur neuen Ortsstellenleiterin: „Sabina ist in vielen Leistungsbereichen des Roten Kreuzes tätig und will somit als erfahrene Rotkreuzlerin einiges in unserer Bezirkshauptstadt bewegen.“

