Bislang unbekannte Täter hatten es auf das ÖVP-Bürgerbüro in der Mattersburger Innenstadt abgesehen. Die Hinweistafel wurde verunstaltet. „Schade, dass manche auf diese Weise Politik machen“, bedauert ÖVP-Regionalmanager Thomas Niklos das Verkleben der Hinweisschilder am ÖVP-Bürgerbüro Mattersburg. Aufkleber mit dem Logo der Sozialistischen Jugend verklebten am Montag die Beschilderung am ÖVP-Büro. „Da die Kleber nicht restlos von den Schildern abgehen, ist diese Form des Vandalismus auch mit Kosten verbunden“, spart Niklos nicht mit Kritik.

„Politischer Protest ist wichtig und gehört in der Demokratie dazu. Bei Sachbeschädigung ist aber Schluss mit Lustig“, betont Niklos. „Wir verurteilen Vandalismus jeder Art und jeder Partei und weisen diese auf das Schärfste zurück“, entgegnet SPÖ-Bezirksobmann Thomas Hoffmann.