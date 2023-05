Der Pöttschinger Haubentaucher Cup geht in die zweite Runde

Letztes Jahr blühte eine neue Idee in der Gemeinde Pöttsching auf: Ein Wettbewerb im Sommer, mit Preisen zu gewinnen. Jedoch sollte das ganze nicht zu ernst sein, das wichtigste ist, dabei Spaß zu haben. Wie allseits bekannt garantiert nichts mehr lustige Stimmung als das Tragen von Perücken oder anderen interessanten Kopfbedeckungen. Und so wurde der erste Pöttschinger Haubentaucher Cup geboren.

Einzige Teilnahmebedingung: Kopfbedeckung

Das Prinzip ist simpel, aber dennoch vielversprechend: Bewaffnet mit einer Haube machen sich die Teilnehmer auf zum 3-Meter-Turm. Von dort müssen sie herunterspringen, ein Stück nach vor in das halbtiefe Becken schwimmen und drei Ringe vom Schwimmbeckenboden auftauchen - und das alles auf Zeit. Um auf das Podium zu kommen, muss man bei den drei schnellsten dabei sein. Motivation für den Wettbewerb bieten die Preise für die drei schnellsten Teilnehmer. Diese sind bei allen drei Plätzen gleich, nämlich eine Saisonkarte für das Freibad Pöttsching. „Man muss also nicht der schnellste sein, um eine Saisonkarte zu bekommen“, erklärt Martina Pichler von der Gemeinde. Es gibt auch keine weiteren Teilnahmebedingungen wie etwa Mindest- oder Höchstalter. Jeder, der teilnehmen möchte, kann mitmachen, dafür treten jedoch sowohl Kinder als auch Erwachsene in der gleichen Kategorie an. Die einzige Regel ist das Tragen einer Kopfbedeckung. „Diese muss beim Absprung in das Becken getragen werden“, erklärt Pichler, „was danach beim Tauchen mit ihr passiert, ist ganz egal.“

Letztes Jahr gab es zwölf Teilnehmer bei der Gemeindeveranstaltung, auf Zuwachs wird natürlich gehofft. „Letztes Jahr gab es noch Anmeldung im Voraus, jedoch hat das nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, berichtet Pichler, „deswegen gab es heuer keine. Alle, die sich zwischen 17 Uhr und 18:45 Uhr im Freibad befinden, können mitmachen.“ Ab 19 Uhr findet dann die Siegerehrung statt, danach gibt es noch ein großes Grill&Chill, organisiert von der Badkantine. Auch andere Badegäste, die zwar nicht teilnehmen möchten, sich aber im Bad befinden, können natürlich zusehen und nachher mitessen. „Es ist eine Spaßveranstaltung und soll zur Unterhaltung dienen“, so Pichler, „wir freuen uns über jeden, der uns Gesellschaft leistet.“

Teilnehmer Maurice Hauer beim Absprung seines Durchganges. Foto: Marktgemeinde Pöttsching, Marktgemeinde Pöttsching

