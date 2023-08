Toller Erfolg für das Sigleßer Weingut Lassl

Insgesamt wurden beim Weinwettbewerb „SALON“ 275 der besten Weine aus ganz Österreich ausgezeichnet. 28 Weine davon sind zum SALON Sieger gekürt worden, darunter nur die besten gebietstypischen Weine. Einer der ausgezeichneten Weine stammt vom Weingut Lassl. Der Wein „Rosalia DAC Rosé 2022 Blaufränkisch - The Origin“ wurde in der Kategorie Rosé der SALON Sieger 2023.

„Wir freuen uns sehr über den SALON Sieg, das ist halt sozusagen ein Bundessieg und das macht man auch nicht alle Jahre. Da ist es natürlich schön, dass wir das für die Rosalia auch geschafft haben“, so Jungwinzer Stefan Lassl über die Auszeichnung.

Mehrere Auszeichnungen für das Weingut Lassl

Das Weingut Lassl wird bereits seit 60 Jahren von der Familie geführt. In den letzten Jahren wurde das Weingut auch oft für seine Weine ausgezeichnet. Neben dem Titel als SALON Sieger holte der Wein „Rosalia DAC Rosé 2022 Blaufränkisch“ auch den dritten Platz beim Wein Burgenland Award 2023 und beim Feldkirchner Weinpreis 2023 sogar den ersten Platz.

Des Weiteren holte das Weingut Lassl im Jahr 2022 mit dem Wein „Rosalia DAC Rosé 2021“ den zweiten Platz beim Wein Burgenland Award. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Weingut Lassl auch als „Salonwinzer“ mit Blaufränkisch und Rosé ausgezeichnet.

Einzigartige Herkunft: Rosalia DAC

Seit 2018 dürfen Weine aus den Sorten Blaufränkisch und Zweigelt mit der Herkunftsbezeichnung DAC auf den Markt gebracht werden – einzigartig in Österreich ist dabei der Rosalia DAC Rosé. Roséweine liegen international im Trend, in der Weinregion Rosalia DAC hat dieser Trend allerdings eine lange Tradition. Hier wurden Roséweine schon über Jahrzehnte gekeltert. Meist aus der Sorte Blaufränkisch. So auch im Weingut Lassl, das fünf verschiedene gekelterte Roséweine auf der Weinkarte führt.

Nicht nur bei Wettbewerben kommt der Roséwein der Familie Lassl gut an, auch im Heurigen, den die Familie seit nun mehr als drei Jahren führt, ist Rosé gefragt. „Durchschnittlich haben wir von dem Roséwein die meisten Achterl pro Tag verkauft. Rosé allgemein ist im Moment sehr im Trend“, erzählt Stefan Lassl. Laut ihm läge der Vorteil beim Roséwein darin, dass er die frische Fruchtigkeit eines Weißweins aufweise, aber auch das Beerenaroma und das Charaktervolle eines Rotweins. „Das schafft man durch das besondere Klima zwischen pannonischer Tageswärme und kühlen Nächten – dem Cool Climate und das ist unser großer Vorteil hier in der Rosalia“, so Lassl.

Weingut und Heuriger der Familie Lassl läuft gut

In diesem Sommer hatte die Weinwirtschaft der Familie Lassl sowohl im Juli als auch im August geöffnet und der Heurige war laut Stefan Lassl auch sehr gut besucht. „Im Nachhinein lässt sich auch sagen, dass die Pandemie wieder vergessen ist. Es ist schön, dass wir diese Zeit überstanden haben und jetzt merkt man richtig, dass die Leute entspannt sind und es ist wieder so wie früher“, erzählt der Jungwinzer.

Die Corona-Pandemie hat das Weingut Lassl aber im Großen und Ganzen gut überstanden. „Es waren keine schlechten Jahre für uns, die Leute haben auch während der Pandemie weiterhin Wein gekauft. Hilfreich dabei war sicher auch unser Online-Shop“, so Lassl über die Auswirkungen der Pandemie.

Was am Weingut und in der Weinwirtschaft dennoch auch spürbar wird, ist die Teuerung. Da die Familie Lassl nur auf regionale Produkte setzt, wird die Teuerung schon deutlich. „Die Produkte aus der Region sind uns sehr wichtig. Das ist zwar aufwendiger und kostenintensiver für uns, aber auch die Gäste schätzen die regionalen und saisonalen Produkte sehr“, so Stefan Lassl.

Pläne für die Zukunft

Im vorherigen Jahr wurde die Gartenlaube des Heurigen renoviert und in diesem Jahr zum ersten Mal richtig genutzt. Dadurch können Gäste überdacht und vor dem Wetter geschützt sitzen und genießen. „Wir haben in Zukunft vor, dass wir die Gartenlaube vielleicht für Lesungen oder ein Roséfest nutzen werden“, so Stefan Lassl über weitere Pläne.