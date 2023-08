Pöttschinger Jugendzentrum „Online“ wird neu gestaltet

Das Jugendzentrum namens „Online“, das sich in der Gemeinde Pöttsching befindet, existiert schon seit etlichen Jahren. Es hielt sich all die Jahre hindurch, da es immer gut besucht wurde und ständig Nutzen fand. Nachdem nun in der Corona-Phase das Gebäude längere Zeit leer stand, wurde es für kurze Zeit geschlossen, bis der Jugendkongress von Pöttsching entschied, das „Online“ wieder für die Jugendlichen herzurichten.

Mehr Veranstaltungen im „Online“

Bereits im Frühjahr dieses Jahres beschloss der Jugendkongress das Budget, das für die Pöttschinger Jugend jedes Jahr bereitgestellt wird, dieses Jahr für die Neugestaltung des Jugendzentrums zu verwenden. Zu diesem Zweck wurden bereits viele Pläne gemacht und mit den Arbeiten schon begonnen. „Seit dem Frühjahr wird das „Online“ Schritt für Schritt saniert und wieder moderner hergerichtet“, berichtet Bürgermeister Martin Mitteregger, „es wurde bereits innen komplett gereinigt und neu ausgemalt sowie neue Lichter montiert.“ Momentan wird eine neue Küche für die Jugendlichen installiert und weitere Einrichtungen werden noch folgen. Auch die Fassade soll noch erneuert werden. „Es wurde auch schon nach Betreuern für das Jugendzentrum gesucht, die dann dort nach dem rechten sehen und eventuell Workshops machen“, so Mitteregger, „die Jugend möchte das ONLINE wieder beleben und mehr Veranstaltungen dort organisieren.“

Zu diesem Zweck wurde auch am 31. Juli ein Ideenkongress für die Neugestaltung des Gebäudes veranstaltet. Dabei konnten die Jugendlichen aus Pöttsching ihre Meinung kundtun und Ideen für das „Online“ vortragen. „Das 'Online' soll in Zukunft breiter genützt werden“, erklärt Mitteregger, „es sollen Kochkurse, Kinoabende oder Dart-Nachmittage stattfinden. Auch die Vereine aus Pöttsching sollen das Gebäude für Events benutzen können.“ All diese Ideen werden jedoch noch genauer besprochen und dann bei der Wiedereröffnung veröffentlicht. Die große Eröffnungsfeier des neuen Jugendzentrums ist auf jeden Fall noch für dieses Jahr geplant.