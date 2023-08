Baustellen in der Mattersburger Innenstadt: Ende in Sicht

Aktuell gibt es in der Innenstadt Bauarbeiten mit Sperren bei zwei Bereichen. Am 27. Februar startete man mit der ersten von fünf Phasen für die Sanierung der Wasserleitungen in der Innenstadt, Leitungen für Strom und Gas wurden ebenso erneuert. Zur Zeit befindet man sich bereits im letzten Abschnitt — jener Bereich von der Firma Pingitzer weg bis vor zum Billa beim Kreisverkehr. „Sollte alles klappen, so werden Ende August, Anfang September die Bauarbeiten abgeschlossen sein“, berichtet Bauhofleiter Günter Dorner. Jene Arbeiten im Bereich des Innenhofes der EBSG-Wohnanlage (Michael Kochstraße 20 bis 24) sind bereits beendet. „Diese wurden über die Keller durchgeführt“, so Dorner.

Für die Kanalarbeiten in der Schulgasse ist ein Teil des Veranstaltungsplatzes gesperrt. Foto: Richard Vogler

Die zweite Innenstadt-Baustelle befindet sich in der Schulgasse. Dort werden für das große Bauprojekt in der Michael Kochstraße (Rathaus, Polizei, Wohungen, Gastronomieeinrichtungen werden dort gebaut) Kanalarbeiten durchgeführt. „Spätestens wenn die Schule beginnt, werden die Arbeiten dort abgeschlossen sein“, erzählt Bürgermeisterin Claudia Schlager.