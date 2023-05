Forchtenstein: Sanierungsarbeiten beim Musikerheim im Laufen

So gut wie alle Veranstaltungen in der Burggemeinde werden musikalisch von dem Musikverein Forchtenstein, unter der Leitung des Kapellmeisters Hans-Bernd Geisendorfer, begleitet. Die Geschichte des Vereines geht bis ins Jahr 1921 zurück, er ist also ein fester Bestandteil der Gemeinde Forchtenstein.

Das Musikerheim ist der zentrale Ort für die Musiker und Musikerinnen für das gemeinsame Musizieren. Dort wird sich jede Woche zumindest einmal getroffen und für anstehende Veranstaltungen, Feierlichkeiten oder Konzerte geprobt und gearbeitet. Der Musikverein Forchtenstein zog erstmals im Jahr 2006 in das damals neue Musikerheim. Dieses war die ehemalige Volksschule und der Kindergarten Neustift, bei dem einige Räume für den Verein adaptiert wurden. Seitdem gab es keine weiteren Arbeiten an dem Gebäude, weshalb in diesem Jahr wieder ein paar Sanierungen anstanden.

Generalsanierung des Heims

Begonnen wurde bei den älteren Fenstern, von denen sich sehr viele im Musikerheim befinden. Diejenigen, die nicht mehr benötigt werden und keine Funktion erfüllen, wurden bereits zugemauert, um zusätzliche Energie vor allem im Winter zu sparen. Weiter soll es gehen mit einem generellen Austausch der Fenster und Türen des Musikerheims, da auch diese schon veraltet sind. „Nachdem derzeit laufend Sanierungsarbeiten am Musikheim durchgeführt werden, wurde unter anderem beschlossen, die alten Fenster und Türen durch neue, energieeffiziente Modelle zu ersetzen“, erklärt Lukas Dirnberger, Medienreferent und seit 2019 Stabführer des Musikvereins Forchtenstein. Diese Arbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2023 durchgeführt und von der Gemeinde bezahlt werden. Die Ausgaben dafür sind bereits im Budgetplan einberechnet, genaue Informationen sind noch nicht bekannt, da das Projekt momentan gemeinsam mit dem Musikverein geplant wird. Auch über eine Gestaltung des Außenbereiches des Musikerheims wird gesprochen. „Da diese Maßnahmen natürlich auch dem Musikverein als Ganzes zugute kommen, sind wir der Gemeinde Forchtenstein sehr dankbar“, so Dirnberger, „Es ist toll, dass sie uns hierbei unterstützt, unser Musikheim für die Zukunft fit zu machen und somit auch weiterhin einen erfolgreichen Proben- und Musikschulbetrieb für alle zu ermöglichen.“

Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak ist das Fortbestehen des Musikvereines sehr wichtig. „Für die Gemeinde hat der Musikverein eine sehr große Bedeutung, da sie bei vielen Veranstaltungen wichtige Arbeit leisten“, erzählt Knaak, „Der Verein ist Träger der Musikschule, in der eine Vielzahl an Instrumenten erlernt werden können. Er ist somit in allen Bereichen für unsere Gemeinde identitätsstiftend und trägt dazu bei, dass unsere Traditionen erhalten bleiben.“

