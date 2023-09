ASKÖ und MS Schattendorf: Strampeln für einen guten Zweck

„Schau aufs Herz“ heißt das neue Projekt des ASKÖ Kinderkraftklubs in Kooperation mit der Gemeinde Schattendorf und der Mittelschule. Das Training findet generationenübergreifend statt, Jugendliche der Mittelschule trainieren Seite an Seite mit Seniorinnen und Senioren. 15 Fahrradergometer wurden in der Mittelschule aufgestellt und somit entsteht ein neuer Bewegungsschwerpunkt für die Jugendlichen an der Schule. Auch die Obfrau des Vereins Astrid Gruber sah vor allem den Mehrwert dieses Standortes: „So können die Ergometer vormittags von den Schülerinnen und Schülern genützt werden und nachmittags von den Seniorinnen und Senioren. Und im besten Fall trainieren beide gemeinsam.“

Jede Person, die im Oktober an einem der 15 Ergometer in der MS Schattendorf strampelt, spendet einen Euro in die Sammelbox des Vereins HERZBEWEGT (www. herzbewegt.org). Am Ende des Monats wird der Betrag in der Spendenbox vom ASKÖ Kinderkraftklub verdoppelt. Herzbewegt hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für Herzgesundheit zu stärken und Geld für Herzchirurgen zur Verfügung zu stellen, um damit Kindern aus Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung mit einer Operation das Leben zu retten.

Wer jetzt Lust bekommen hat, etwas für seine Ausdauer und Fitness zu tun, meldet sich bei der Obfrau Astrid Gruber, 15 Plätze stehen zur Verfügung. Start des wöchentlichen Semestertrainings (zwölf Einheiten) ist am Donnerstag, 21. September, um 15.30 Uhr, in der Mittelschule Schattendorf.