Ausstellung: 100 Jahre Burgenland - nachgefeiert

Josefa Trimmel-Tscharmann wollte ihre Ausstellung zum Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ schon früher organisieren, aber Corona machte ihr damals einen Strich durch die Rechnung. So lädt die umtriebige Schattendorfer Künstlerin eben jetzt und zwar am Freitag, 22. September, zu ihrer Ausstellung, die sie sinnigerweise „100 Jahr-Jubiläum Burgenland- nachgefeiert“ titelt in ihre Galerie in Schattendorf ein. Otto Glatter und Herber Schwendenwein werden im Rahmen dieser Veranstaltung auch ihr Mühlenbuch präsentieren.

In der Galerie Trimmel-Tscharmann werden alte Fotos aus Schattendorf, Ober- und Unterbekleidung aus der Vergangenheit und noch weitere Gegenstände, die vor 100 Jahren in Gebrauch waren, zu sehen sein.

„Beim Betrachten der Menschen und der Gebäude auf den Fotos erkennt man, wie sehr sich das Leben zum Guten geändert hat, wie zufrieden wir mit unserer Lebenssituation sein sollten“, so die Galeristin.

Wer von den Jungen kennt noch einen Wickelpolster oder ein selbst gehäkeltes Umhängtiachl? Jede Frau besaß damals ein solches, da es damals für die Frauen am Land noch keinen Mantel oder warme Jacken gab. Unterwäsche kam erst etwa ab 1850 auf. Auch Nachtwäsche war keine vorhanden. Das „Leinwand-Pfoad“ war Unterhemd für die Nacht und Bluse oder Hemd für den Tag. Darüber wurde die Arbeitsbekleidung angezogen. Ab März gingen Kinder und Frauen bloßfüssig, um Schuhe und Stiefel zu sparen. Männer trugen durchaus schon gelegentlich Stiefel.

Jede Woche gab es den Waschtag. Die Wäsche wurde einenTag vorher eingeweicht und am nächsten Tag am Herd ausgekocht und gebürstet. Danach gingen die Frauen zum Bach und schwemmten das Gewaschene, im Sommer wie auch im Winter.

Wenn der Bach zugefroren war, wurde ein Loch ins Eis gehackt. Wer nicht zum Bach ging, musste mit Brunnhacken und Kübel viel Wasser aus dem Schöpfbrunnen schöpfen. Was auch im Bach gewaschen wurde waren die Gedärme von Schweine am Sautanz. Romafrauen sammelten weggeworfene oder weggeschwemmte Därme auf und bereiteten ein Essen daraus.

Die Ausstellung in der Galerie Trimmel-Tscharmann ist bis zum 27. Oktober zu sehen. Die Galeristin führt gerne auch in der Zeit nach der Vernissage durch die Ausstellung und ersucht dafür um Anmeldung unter 02686/2562.